Ces bornes ultra rapides arrivent en Europe, elles promettent 300 km d’autonomie en 8 minutes

Recharger sa voiture électrique aussi vite qu’un plein d’essence, ce sera bientôt possible en Europe. De nouvelles bornes très puissantes vont être installées dès cet été. Elles s’annoncent comme une révolution pour les longs trajets.

En Chine, certaines voitures électriques se rechargent déjà en cinq minutes. Ce type de recharge ultra-rapide, longtemps réservé à quelques démonstrations, arrive maintenant en Europe. L’opérateur Ionity, soutenu par des constructeurs comme Volkswagen, Mercedes, BMW ou Hyundai, va déployer dès la seconde moitié de 2025 des bornes bien plus puissantes que celles actuellement disponibles sur le continent. L’objectif est clair : réduire le temps d’arrêt à quelques minutes pour récupérer plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie, et ainsi rendre les trajets longue distance plus simples.

Aujourd’hui, Ionity gère déjà plus de 5 000 points de charge capables de délivrer jusqu’à 350 kW. Mais ses futures stations, basées sur la technologie HYC 1000 d’Alpitronic, iront encore plus loin. Elles permettront d’envoyer jusqu’à 600 kW à une seule voiture, soit presque le double. Cette puissance permettrait d’ajouter jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 8 minutes. À ce jour, aucun véhicule grand public vendu en Europe n’est capable de supporter un tel niveau, mais plusieurs modèles à venir s’y préparent déjà. En attendant, ces stations seront compatibles avec tous les véhicules actuels, en adaptant la puissance automatiquement.

Ionity lance en Europe des bornes 600 kW capables de recharger 300 km en 8 minutes

Chaque station sera composée d’une armoire centrale pouvant délivrer jusqu’à 1 000 kW, répartis entre plusieurs bornes. Un site pourra ainsi recharger huit voitures simultanément, grâce à des câbles refroidis par liquide. La puissance est ajustée en temps réel selon la capacité de chaque véhicule. Par exemple, la Porsche Taycan ou la Hyundai Ioniq 5 profiteront de plus de 200 kW, tandis que la Fiat Grande Panda, plus modeste, recevra une puissance inférieure, mais optimisée pour sa batterie.

Ce déploiement s’accompagne d’un projet encore plus large : l’alliance Spark. Ionity s’associe à Fastned, Electra et Atlante pour créer le plus grand réseau de recharge ultra-rapide en Europe. Plus de 1 700 stations et 11 000 bornes seront accessibles depuis une application unique dès l’été 2025. Pour les conducteurs, cela signifie moins d’attente, plus de compatibilité, et une recharge bien plus fluide sur les grands axes.