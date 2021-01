Mercedes EQA 250 : la 2e voiture électrique du constructeur allemand se dévoile

Mercedes étoffe sa gamme EQ de voitures électriques avec la Mercedes EQA, une compacte attendue en concession en mai prochain. Nous avons pu la découvrir lors d'une présentation statique à Paris.

Et de deux ! Après le grand SUV Mercedes EQC, la marque à l'étoile a enfin dévoilé sa Mercedes EQA. Le deuxième véhicule électrique du constructeur (sans compter le van électrique EQV et en attendant la berline EQS) n'est pas sans rappeler le GLA de première génération. Les deux modèles partagent d'ailleurs la même plateforme avec un empattement identique de 2,73 m. S'agissant d'une compacte, la Mercedes EQA affiche des dimensions proches de sa cousine thermique avec 4,46 x 1,8 x 1,6 m.

La voiture électrique reprend la calandre pleine de la Mercedes EQC ainsi que sa signature lumineuse avec un bandeau à LED qui relie les feux avant adaptatifs. L'intégration de la batterie n'a pas été sans conséquence sur l'habitabilité comme en témoigne le plancher rehaussé, mais surtout le volume du coffre qui affiche 340 litres, soit 95 de moins que le GLA. De plus, aucun espace dédié n'est prévu pour les câbles de recharge qui viendront éventuellement grappiller encore quelques litres.

Mercedes annonce avoir travaillé l'aérodynamique de l'EQA afin de réduire la résistance à l'air et ainsi augmenter l'efficacité énergétique. La nouvelle venue est d'ailleurs le premier modèle de la marque dont l’aérodynamisme a été entièrement conçu numériquement. Il affiche un cx (taux de pénétration dans l'air) de 0,28, et la surface frontale est de 2,47 m². Une performance à mettre également sur le compte d'autres éléments de carrosserie comme la régulation de l’air de refroidissement avec la calandre fermée dans sa partie supérieure, la jupe avant et arrière aérodynamiques, un soubassement très lisse et entièrement caréné, sans oublier des roues spécialement optimisées et des spoilers de roue spécifiques à l’avant et l’arrière.

426 km d'autonomie pour la Mercedes EQA 250

D'abord proposée dans une version Mercedes EQA 250, la nouvelle venue embarque un moteur électrique asynchrone de 140 kW (190 ch), qui est alimenté par une batterie lithium-ion de 66,5 kWh utiles. À noter que la voiture est équipée de série d'une pompe à chaleur pour assurer le chauffage par temps froid en limitant l'impact sur l'autonomie. Pour ce faire, la chaleur dissipée de l’entraînement électrique peut être captée pour chauffer l'habitacle, sur le même principe que la récupération de la chaleur émise par un moteur thermique.

À propos d'autonomie justement, le constructeur annonce 426 km suivant le cycle WLTP, avec une consommation de 17,7 kWh/100 km en cycle mixte d'après ses estimations. Bien entendu nous en saurons plus lors de notre essai d'ici au lancement de la Mercedes EQA.

Sachez que d’autres versions suivront avec notamment des modèles quatre roues motrices (eATS) et des variantes plus puissantes dépassant les 200 kW (272 ch), sans oublier un modèle annonçant une autonomie de plus de 500 kilomètres. En attendant, la nouvelle Mercedes EQA 250 abat le 0 à 100 km/h en 8,9 secondes et affiche une vitesse de pointe limitée électroniquement à 160 km/h.

Recharge rapide jusqu'à 100 kW pour la Mercedes EQA 250

Côté recharge, Mercedes a doté son EQA d'un chargeur embarqué de 11 kW qui permet de répondre à la plupart des situations en agglomération. La trappe d'accès au connecteur Combo CSS prend place sur le flanc droit. Celui-ci autorise une recharge complète en 5h45 à l'aide d'une Wallbox en courant alternatif. Les plus pressés opteront pour la recharge rapide qui permet de passer de 10 à 80 % de capacité en 30 minutes avec une puissance de 100 kW sur une borne de recharge rapide en courant continu.

Bien entendu, l'EQA profite de Mercedes me Charge pour accéder à plus de 450 000 points de charge AC et DC dans 31 pays. Cette solution permet en outre de profiter d’une fonction de paiement intégrée avec facturation simplifiée.

Un système MBUX classique pour la Mercedes EQA

La planche de bord de la Mercedes EQA est identique à celle de la GLA. Pas d'Hyperscreen bien entendu, mais l'on retrouve donc le très réussi système MBUX qui repose sur deux écrans couleur. Avantage de cette configuration déjà éprouvée, Mercedes n'a pas cédé à la tentation du tout numérique et des boutons subsistent notamment pour régler la climatisation autrement qu'avec l'assistant vocal intégré “Hey Mercedes”.

L'écran de gauche personnalisable regroupe l'instrumentation et peut afficher un rappel des outils de navigations. L'écran central est lui dédié à l'infodivertissement avec en sus un système de navigation doté de l'Electric Intelligence. Celui-ci calcule automatiquement l’itinéraire le plus rapide en tenant compte des temps de charge et d'autres facteurs tels que la topographie et la météo par exemple. Le système peut également s'adapter à des variations de la circulation ou au style de conduite pour affiner ses résultats. Reste à voir si le constructeur a corrigé les quelques ratés que nous avions pu constater lors de notre essai de la Mercedes EQC sur un parcours de plus de 3 000 km.

Moins de 50 000 euros pour la Mercedes EQA 250 en France

La dotation de série de la Mercedes EQA 250 est plutôt riche. Elle comprend les phares LED avec assistant de feux de route adaptatifs, le hayon à commande électrique de l’ouverture et de la fermeture, des jantes alliage de 18 pouces, l’éclairage d’ambiance avec 64 couleurs, des sièges confort avec soutien lombaire à quatre réglages, la caméra de recul ou encore le volant sport multifonctions en cuir.

La Mercedes EQA 250 sera commercialisée en Allemagne à partir de 47 540,50 euros. Le prix en France n'a pas été confirmé, mais la marque annonce un tarif inférieur à 50 000 euros là aussi.