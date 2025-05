Le Xiaomi SU7 force Tesla à changer de route au plus vite, voici pourquoi

La Chine progresse à toute vitesse dans le secteur des voitures électriques. Même les soutiens historiques de Tesla commencent à en douter. Le nouveau SUV de Xiaomi semble marquer un tournant.

Depuis plusieurs années, la Chine s’impose comme un acteur incontournable de l’automobile électrique. Les marques locales multiplient les innovations à un rythme effréné, avec des véhicules toujours plus performants, abordables et bien conçus. Ce mouvement inquiète de plus en plus les constructeurs américains et européens. Même Tesla, longtemps considérée comme intouchable sur le plan technologique, paraît désormais à la traîne face à cette concurrence venue d’Asie.

Le dernier exemple en date est le Xiaomi YU7, un SUV électrique récemment dévoilé par le géant chinois. Ce modèle, qui succède à la berline SU7, cible directement le Model Y de Tesla. Il affiche un design sportif, des technologies embarquées ambitieuses et un prix très compétitif. À tel point que même Morgan Stanley, un cabinet d’analyse financière pourtant très favorable à l'entreprise d'Elon Musk, alerte désormais sur les limites de la stratégie du constructeur américain. Dans une note adressée aux investisseurs, les analystes invitent à comparer les images et les caractéristiques de ce nouveau véhicule, qu’ils comparent à une Ferrari vendue au prix d’une Toyota.

Le Xiaomi YU7 force Tesla à repenser sa stratégie dans l’électrique

Selon ces notes internes relayées par InsideEVs, la Chine aurait déjà remporté la bataille des véhicules électriques. Les analystes soulignent que Tesla semble s’éloigner de la voiture classique pour se concentrer sur les taxis autonomes et la robotique. Elon Musk a même déclaré récemment que « dans le futur, la plupart des gens ne vont plus acheter de voiture ». Morgan Stanley estime que Xiaomi, avec ses modèles comme le YU7, symbolise un tournant technologique auquel le constructeur américain ne répond plus directement.

Xiaomi n’est pas seul dans cette dynamique : BYD, Nio ou encore Geely accélèrent leur déploiement mondial. Les experts estiment que la Chine pourrait représenter un tiers des ventes de voitures d’ici 2030. Pour Tesla, qui tire encore la majorité de ses revenus de la vente de véhicules, la menace est bien réelle. Et malgré les barrières commerciales qui freinent les marques chinoises aux États-Unis, Morgan Stanley estime que ce n’est qu’une question de temps avant leur arrivée sur ce marché stratégique.