Les meilleurs jeux de MOBA gratuits sur Android

Vous pensiez que les MOBA étaient réservés aux joueurs PC ? Que nenni ! Le genre s’est également développé sur d’autres plateformes et notamment sur mobile. Sur le Play Store d’Android, on trouve d’ailleurs des jeux de ce type de très bonne facture. Nous vous présentons ceux qui nous ont tapé dans l’œil.

Si un genre a bien réussi à tirer son épingle du jeu lors des années 2010 sur la scène vidéoludique, il s’agit sûrement des MOBA (multiplayer online battle arena, ou arène de bataille en ligne multijoueur dans la langue de Molière). Le principe en quelques mots : une arène, deux équipes, des ennemis contrôlés par l’IA qui offrent des bonus lorsqu’ils sont tués, la team qui détruit la base adverse l'emporte.

Le plus connu d’entre eux est League of Legends. Le jeu de Riot Games est la référence des MOBA, dont les Worlds sont sans doute l’événement e-sport le plus important au monde depuis de nombreuses années. Son challenger Dota 2 est également très populaire sur certains marchés, alors que d’autres jeux tentent de grappiller des parts de marché à ces deux mastodontes.

Malgré le succès incontestable des MOBA, ils souffrent d’une limite : pendant longtemps, le genre a été réservé aux joueurs PC. Une barrière qui est en train de se lever puisque des titres ont depuis été lancé sur console, et même sur mobile ! En attendant League of Legends: Wild Rift, le portage de LoL sur les autres plateformes de jeu attendu pour 2020 sur Android et iOS, nous vous proposons une sélection de MOBA gratuits disponibles sur Android.

Arena of Valor

Arena of Valor est une valeur sûre du MOBA sur mobile. Développé et édité par le géant Tencent, il reprend la formule gagnante du genre, mais avec quelques adaptations au niveau des commandes et du gameplay pour être jouable efficacement sur un support comme le smartphone et exploiter l’écran tactile.

La patte graphique est clairement empruntée à LoL, les amateurs du titre de Riot Games ne seront pas perdus. Le mode classique propose des parties en ligne à 5 contre 5, avec comme de coutume la présence de trois voies : la top lane, la bot(tom) lane et la jungle. Des modes 3v3 et 1v1 sont également proposés.

Sur mobile, on est souvent plus pressé sur ordinateur ou console. Arena of Valor a été pensé avec cela en tête et la durée des parties a été écourtée par rapport à un League of Legends par exemple. Le nombre de champions est de plus en plus impressionnant, même si forcément dans ce type de jeux, certains sont plus difficiles à jouer que d’autres de par leur gameplay, leurs capacités et la méta en cours. Un partenariat avec DC Comics a été signé permettant l’intégration de super-héros parmi les champions : vous pouvez ainsi incarner Batman, The Flash, Superman, Wonder Woman ou encore Le Joker.

Télécharger Arena of Valor

Paladins Strike

Hi-Rez Studios (Smite) a adapté sa licence Paladins, un FPS disponible sur console et PC, pour mobile. Fini le jeu de tir à la première personne, ce changement de plateforme arrive avec un tout nouveau gameplay inspiré de celui des MOBA.

On retrouve donc avec Paladins Strike le système d’arène 5v5 indissociable du genre. Mais contrairement à de très nombreux MOBA pour smartphone et tablette qui se contentent de copier ce que fait LoL en s’adaptant au changement de support, la proposition de Hi-Rez Studios a le mérite de se différencier suffisamment pour nous faire revisiter le genre. Pour sortir de votre zone de confort si vous êtes un gamer MOBA confirmé ou pour découvrir le genre si les MOBA plus classiques vous ont toujours repoussé, il s’agit d’une bonne option.

Avec ses 15 champions, le choix de héros n’est pas spécialement large. Ce qui peut sembler être un point faible peut devenir un argument pour les joueurs qui veulent pouvoir progresser rapidement. Avec cette limite, il devient plus simple d’apprendre à contrôler chaque champion et à savoir comment jouer contre eux.

Télécharger Paladins Strike

Mobile Legends: Bang Bang

Développé (sur le moteur Unity) et publié par Moonton, Mobile Legends: Bang Bang est l’un des MOBA les plus joués sur Android. Son succès a été tel que le studio a même lancé un RPG mobile basé sur l’univers, intitulé Mobile Legends: Adventure. Mais c’est bien du MOBA Bang Bang dont il est question ici.

Mobile Legends ne réinvente pas le genre : on retrouve ainsi des cartes classiques de MOBA accueillant deux équipes de cinq joueurs chacune. Chaque champion a ses caractéristiques propres, avec plusieurs rôles possibles à tenir : tank, support, DPS, contrôle… La gestion des contrôles est plutôt réussie et bien adaptée à l’écran tactile.

Le système de matchmaking est au niveau des meilleurs, il n’y a pas de longues minutes d’attente avant de trouver coéquipiers et adversaires. La durée des parties a été adaptée au support également, avec des games qui durent en moyenne 10 minutes seulement.

Télécharger Mobile Legends: Bang Bang

Onmyoji Arena

Le MOBA de NetEase n’est pas le jeu mobile le plus connu du géant chinois, mais il gagne à l’être. Il se démarque notamment par la qualité de ses graphismes et des animations ainsi que par le gameplay nerveux qu’il propose. Les pouvoirs des héros sont variés et souvent intéressants, avec la possibilité d’occuper plusieurs rôles bien différents.

Autrement, le cœur du jeu est semblable à ce proposent les autres MOBA. En plus du traditionnel 5v5, le jeu offre la possibilité de s’affronter en 3v3 dans des arènes plus petites et même en 1v1. Mention spéciale à l’innovant mode Battle Royale, qui permet d’effectuer des combats en 3v3v3 (trois équipes de trois joueurs chacune).

Du côté des défauts, on peut regretter que le jeu ne soit pas disponible en français. À souligner pour les plus réticents à l’anglais, même s’il n’est pas difficile de comprendre les textes, qui restent très basiques. Les habitués des MOBA ne seront pas perdus, de toute manière. Ensuite, mieux vaut prévoir une quantité suffisante d’espace de stockage sur son appareil, il faut admettre que Onmyoji Arena pèse son poids. Enfin, le fait qu’il y ait une communauté moins importante que certains concurrents a un impact sur le matchmaking, avec des temps d’attente pouvant parfois atteindre plusieurs minutes.

Télécharger Onmyoji Arena

Heroes Evolved

Heroes Evolved n’est le plus original des MOBA en termes de gameplay, mais il propose une formule efficace qui ravira les amateurs du genre qui ne cherchent pas forcément de grandes nouveautés. Les arènes sont classiques : 3 lignes (top, bot et jungle) et deux équipes de 5 joueurs qui partent à la conquête du camp adversaire.

On peut tout de même se satisfaire de la possibilité de varier les plaisirs avec la présence de plusieurs modes bien moins traditionnels, comme le mode Chaos Général par exemple. Pour les plus acharnés de compétition, le mode Élite offre quant à lui un challenge plus relevé et surtout avec plus d’enjeux. Autre élément sympathique, la possibilité de créer des clans avec ses amis ou des joueurs rencontrés sur le jeu.

Avec plus de 50 héros, le choix de personnages reste large. Comme dans tous les MOBA, chacun est spécialisé dans un rôle : dégâts à distance, au corps à corps, support soignant ses alliés… À noter la présence d’un champion Bruce Lee pour les fans de l’acteur et d’arts martiaux.

Télécharger Heroes Evolved

Heroes of Order & Chaos

Y a-t-il un genre du jeu vidéo mobile pour lequel Gameloft n’édite pas de jeu ? Ce pilier de l’industrie est en tout cas bien présent sur le secteur des MOBA via son titre Heroes of Order & Chaos. Pas de surprise côté gameplay, on retrouve le même système de jeu que sur LoL et des contrôles tactiles similaires à ceux des autres MOBA disponibles sur smartphone et tablette.

Les graphismes reprennent également les codes du genre, mais l’univers et les personnages s’inspirent très fortement de la fantasy, lui donnant une petite touche d’originalité. Avec plus de 60 héros à essayer, trouver ceux qui correspondent le mieux à votre manière de jouer ne sera pas une mince affaire, mais c’est aussi en cela que réside l’intérêt des MOBA.

Trois cartes sont disponibles, pouvant accueillir plusieurs modes de jeu. En plus du 5v5, il est aussi possible de lancer des parties en 3v3. Mention spéciale au mode 5v5 steampunk, qui propose de quitter l’environnement fantasy du titre dans une map orientée rétrofuturiste. Une bonne idée qui a le mérite de nous permettre de changer d’air de temps en temps, les arènes de MOBA ne brillant généralement pas par un esthétisme osé.

Télécharger Heroes of Order & Chaos

Vainglory

Se lancer dans Vainglory en 2020 est quelque peu risqué. Le titre était l’un des meilleurs MOBA pour smartphone et tablette, mais l’éditeur a subitement décidé d’arrêter le support du jeu. C’est le développeur qui a pris le relais, et qui promet de continuer à mettre à jour et à entretenir des serveurs pour faire survivre le jeu. Pour combien de temps, mystère. (S’)investir dans Vainglory n’est donc aujourd’hui peut-être pas la meilleure des idées, mais il reste un très bon pour s’amuser une fois de temps en temps.

Car oui, avant ce contretemps, l’un des premiers MOBA mobile et l’un des plus populaires jusqu’à il y a peu regorgeait d’atouts. Les graphismes sont plutôt réussis, tout comme les effets visuels des pouvoirs. Le tout en restant fluide, même sur des machines qui ne sont pas haut de gamme.

Les combats en arène en 5V5 inhérents au genre sont bien entendu au programme, mais d’autres modes viennent enrichir le titre, en 3v3 par exemple, mais aussi avec les Blitz ou le Battle Royale. Avec une cinquantaine de héros jouables, chacun avec ses particularités et faiblesses, la variété vient également de la maîtrise de tous les héros.