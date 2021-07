Mediatek pourrait bientôt rattraper son retard sur Qualcomm en lançant le premier SoC 4 nm

Qualcomm a toujours devancé Mediatek avec ses processeurs, mais cela pourrait bientôt changer. Le constructeur taïwanais serait en effet sur le point de dévoiler le tout premier SoC gravé en 4 nm du marché. Sa sortie serait prévue pour fin 2021, avant d’être rapidement suivie par un modèle similaire de son rival.

Avec le Snapdragon 888, Qualcomm s’est imposé comme le leader incontesté des processeurs pour smartphones. Si Huawei tient bon la barre avec sa série des Kirin, les choses se compliquent du côté de Mediatek. Sa dernière proposition, le Dimensity 1200, ne fait pas vraiment le poids et est plutôt comparable au Snapdragon 870 plutôt qu’au flagship de la marque. On attendait alors une réponse digne de ce nom de la part de la firme taïwanaise, et il semblerait qu’elle soit sur le point d’arriver.

À en croire les dires de Bryan Ma, vice-président de l’agence de recherche IDC, Mediatek préparerait la sortie imminente du premier processeur gravé en 4 nm. Celui-ci devrait être dévoilé d’ici la fin de l’année, sans que l’on n’ait plus de détails sur le sujet. En revanche, les premiers appareils équipés devraient arriver sur le marché courant du premier trimestre 2022. On sait également qu’il s’adressera avant tout aux smartphones haut de gamme, au prix supérieur à 520 €, et que ses performances égaleront celles des meilleurs SoC de Qualcomm.

Mediatek devrait battre Qualcomm dans la course aux processeurs 4 nm

Reste à savoir si la prochaine puce de Mediatek fera le poids face à Qualcomm sur le segment haut de gamme. Quand bien même les performances seraient égales, on ne peut nier que le constructeur souffre d’une réputation qui n’a fait que se dégrader avec le temps. Néanmoins, son gigantesque bond technologique — à titre de comparaison, l’actuel Dimensity 1200 est gravé en 6 nm — devrait jouer en sa faveur…

… Si Qualcomm ne rétorque pas immédiatement avec son propre processeur 4 nm, ce qui semble pourtant assez probable. En effet, certaines rumeurs affirment déjà que le Snapdragon 895, lui aussi gravé en 4 nm donc, pourrait voir le jour dès décembre 2021. Mediatek sera peut-être la première à proposer son SoC, mais la concurrence ne se fera pas attendre pour en faire de même. Rendez-vous début 2022 pour assister à la grande bataille.