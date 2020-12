Orange et TF1 vont proposer des publicités ciblées à la TV dès le mois de janvier 2021

Orange vient de signer un accord avec TF1 pour proposer de la publicité ciblée à ses clients. Cet accord devrait entrer en vigueur en janvier 2021 et permettra de diffuser des pubs en adéquation avec vos habitudes. Notons qu’il sera possible de refuser le procédé.

La publicité ciblée à la télévision, ça existe depuis longtemps. C’est pourquoi des pubs de jouets sont diffusées entre deux dessins animés et que des réclames de monte escaliers sont placées juste avant Des Chiffres et des Lettres. Mais Orange veut aller encore plus loin pour les pubs TV, en ciblant non plus une catégorie de téléspectateurs, mais chaque individu, comme cela se fait déjà sur le net.

Orange vient ainsi de signer un partenariat avec le groupe TF1 afin de proposer une option de ciblage pour ses clients. Si vous êtes équipé d’une Livebox Orange, les publicités que vous verrez sur les chaînes du groupe TF1 ne seront pas les mêmes que les autres téléspectateurs, puisqu’adapté à vos habitudes de consommation.

Pour cibler vos goûts, Orange doit bien entendu procéder à de la récolte de données. Si vous regardez beaucoup de sport, par exemple, l’opérateur le comprendra et vous proposera des publicités en rapport. Cependant, il faut signaler que le procédé peut très bien être refusé par le consommateur, qui aura alors les mêmes publicités que tout le monde.

France Télévisions également concerné

TF1 n’est pas le premier groupe à signer un tel partenariat avec Orange autour de la publicité. En effet, l’opérateur a déjà conclu un accord avec France Télévisions sur le même sujet. Là encore, le « service » entrera en vigueur dès le mois de janvier et il sera aussi possible de le refuser.

Dans le même temps, Orange et TF1 ont annoncé l’arrivée d’un nouveau service de replay dans le courant de l’année 2021, qui proposera, contre un abonnement, de visionner les programmes de la chaîne sans aucune coupure publicitaire.

La télévision devient donc de moins en moins linéaire et s’inspire d’Internet dans le domaine de la réclame. Et vous, seriez-vous intéressé par de la publicité ciblée à la télévision ? Au contraire, allez-vous vous empresser de désactiver cette option ? Dites-le-nous dans les commentaires !