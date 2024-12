Max commence sa croisade contre le partage de compte, les avertissements vont bientôt pleuvoir

La plateforme de streaming Max précise quand elle va démarrer la chasse au partage de mot de passe. Bientôt, il faudra payer un supplément pour associer une autre personne à votre compte.

C'était inévitable. Les plateformes de streaming n'aiment pas, ou plus, que l'on partage notre mot de passe avec nos amis ou notre famille. Après des années de tolérance, Netflix y met fin en 2023. Alors que l'on s'attendait à une vague de résiliation massive, l'opération est un franc succès. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Disney+ de franchir le pas et d'interdire la pratique à son tour.

6 mois après l'arrivée de Max en France, ce n'est donc pas une surprise d'apprendre que le service va en faire autant. On ne savait pas vraiment quand les hostilités allaient commencer, mais c'est désormais chose faite avec les précisions de Jean-Briac Perette, PDG de Warner Bros. Discovery.

Max va bientôt interdire le partage de compte, la plateforme commence à avertir les abonnés

“Dans une semaine environ, nous commencerons à envoyer des messages très précoces et délicats. Nous commencerons à envoyer des messages aux personnes qui, selon nous, sont ceux qui utilisent le plus [le service]”, annonce le dirigeant. Les premiers avertissements partiront donc à partir du 9 décembre 2024.

Ensuite, Max dévoilera au premier semestre 2025 “un moyen d'ajouter un membre” à son compte, donc l'option payante qui existe déjà sur Netflix et Disney+. La bascule totale ne sera pas pour tout de suite cela dit. JB Perette précise qu'identifier les utilisateurs partageant leur abonnement est à la fois “un art et une science“. Il faut en effet distinguer ces derniers de ceux qui se connectent en vacances ou simplement en déplacement.

Le processus s'affinera d'ailleurs tout au long de 2025 : “Nous commencerons progressivement, au fur et à mesure que nous obtenons les données […], à utiliser des signaux explicites et implicites […] pour évaluer notre capacité de détection et, alors que nous avancerons dans l'année 2025, les filtres deviendront de plus en plus stricts“.

Dans ces conditions, on comprend pourquoi aucune date précise n'a été annoncée, ni même de prix pour l'ajout d'une personne à son compte Max. Cela dépendra de la rapidité avec laquelle le site perfectionnera son système.

