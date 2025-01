Disney+ : c’est vraiment la fin du partage de compte, l’interdiction s’applique dès maintenant

Disney+ vient de déployer l'interdiction du partage de compte en France, quelques mois après l'annonce officielle de son arrivée. Il va donc falloir passer à la caisse pour que quelqu'un d'autre puisse se connecter au vôtre.

Ce n'était qu'une question de temps avant que le couperet tombe, et c'est désormais chose faite. Des utilisateurs de Disney+ en France commencent à voir s'afficher des messages à propos du partage de compte, désormais impossible gratuitement. L'été dernier, Disney avait annoncé les réjouissances à venir pour son service de streaming : publicités, interdiction des bloqueurs de pubs et fin du partage de mot de passe pour profiter d'un seul compte à plusieurs.

Il aura quand même fallu attendre septembre 2024 pour que ce dernier point soit officialisé. On se souvient qu'aucun détail ou presque n'avait alors filtré, notamment le prix du supplément dont les abonnés allaient devoir s'acquitter. Tout juste apprenions-nous que le partage pourrait se faire avec une seule personne, pas plus. Depuis, plus rien, si ce n'est un vague “2025” en guise de date d'entrée en vigueur. On aurait préféré décembre plutôt que janvier, mais Disney en a décidé autrement.

L'interdiction de partager son compte est effective, il va falloir payer

Désormais, si vous lancez Disney+ sur un appareil dans 2 foyers différents, la plateforme va vous demander de mettre à jour ce dernier afin de définir le principal. C'est la même chose qu'avec Netflix en son temps. Ensuite, des messages apparaîtront dès lors qu'une différence d'adresse IP sera détectée.

L'un d'eux indique “À propos du partage de Disney+ en dehors de votre foyer” et vous laisse l'option de “Continuer” pour recevoir un code par mail, à entrer sous 15 minutes. Sinon, vous devrez créer un compte et souscrire un abonnement distinct.

L'autre message possible dit “Cette TV ne semble pas faire partie du foyer Disney+“. Vous avez également 2 choix : mettre à jour votre compte pour préciser que vous êtes en déplacement ou pour changer de foyer principal, ou bien créer un nouveau compte et vous abonner.

Vous comptez dire que vous êtes toujours en voyage, voire modifier votre foyer régulièrement ? Disney a déjà prévu le coup en limitant le nombre de fois où vous pourrez le faire, sans plus de précision pour le moment.