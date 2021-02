Mate X2 : Huawei confirme qu’il sera aussi puissant que le Mate 40 Pro

Huawei continue la campagne de teasing à propos du Mate X2. Après avoir dévoilé la date de présentation officielle du smartphone pliable, la firme chinoise confirme que celui-ci sera animé par le Kirin 9000, son dernier SoC haut de gamme également intégré aux Mate 40 et Mate 40 Pro.

Cette semaine, Huawei a confirmé la date de présentation en Chine du Mate X2, sont prochain smartphone pliable. L’événement aura lieu le 22 février prochain : le rendez-vous est donc pris. Et nous serons évidemment là pour rapporter l’ensemble des informations officielles. En attendant cette conférence virtuelle, Huawei distillera bien évidemment quelques détails sur ce nouveau smartphone pliable.

Le premier d’entre eux est l’identité du SoC qui l’animera. Dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo, la marque confirme qu’il s’agira du Kirin 9000. Ce composant ne vous est évidemment pas inconnu. Il est d’ores et déjà intégré à deux modèles haut de gamme de Huawei : les Mate 40 et Mate 40 Pro. Nous avons testé le second dans nos colonnes. Et nous lui avons accordé une note très élevée. Il est assurément à ce jour la meilleure réalisation de Huawei.

Le Mate X2 sera aussi puissant que le Mate 40 Pro

Le Kirin 9000 fait partie des forces du Mate 40 Pro. C’est un composant haut de gamme, gravé en 5 nm. Il est équipé de huit coeurs : quatre très économes en énergie, trois puissants et un très puissant. Il s’agit d’une configuration similaire à l’Exynos 2100 de Samsung et au Snapdragon 888 de Qualcomm. Il est équipé d’un ARM Mali-G78 MP24, un GPU très ambitieux, et d’un modem 5G compatibles avec les fréquences millimétriques. Sa présence dans le Mate X2 est donc une bonne nouvelle.

Pour le reste, aucune autre information n’a encore été confirmée par Huawei. Cependant, les fuites récentes affirment que le smartphone pliable profitera d’un design similaire à celui du Galaxy Z Fold 2, à savoir un écran pliable vers l’intérieur (contrairement au Mate X) et un écran secondaire pour une prise en main plus classique. L’écran pliable mesurerait 8,01 pouces. Quatre capteurs photo seraient présents à l’arrière, dont l’élément principal serait un capteur 50 mégapixels, comme sur le Mate 40 Pro. Une batterie de 4000 mAh assurerait l’apport en énergie.

