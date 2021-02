Huawei Mate X2 : présentation le 22 février 2021, c’est officiel

Huawei a confirmé la présentation imminente du Mate X2, son nouveau smartphone avec écran pliable. Malgré les sanctions américaines, le groupe chinois annoncera le terminal dès le 22 février 2021. Aux dernières nouvelles, il serait radicalement différent des précédents smartphones pliables de la marque.

Huawei vient d'annoncer la date de la conférence de présentation du Mate X2 dans un post sur Sina Weibo, le réseau social chinois. En dépit des sanctions américaines à son encontre, le fabricant annoncera donc son nouveau smartphone pliable le 22 février 2021.

On s'attend à ce que la conférence soit retransmise en direct sur YouTube et sur le site web de la marque. La date du 22 février n'est pas vraiment une surprise. En effet, Huawei avait dévoilé les précédents Mate X en février, en marge du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. Récemment, un leaker avait même prophétisé l'arrivée du smartphone.

Les dernières informations sur le Mate X2, le prochain smartphone pliable de Huawei

De plus, le smartphone pliable a été certifié récemment par la TENAA, un organisme de certification chinois. Au vu des données visibles dans la base de données, le Huawei Mate X2 est construit d'un immense écran pliable de 8,01 pouces une fois déplié. Cette fois, Huawei miserait sur un écran tactile qui se plie vers l'intérieur, à la manière du Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Les précédents Mate X se distinguaient pourtant de la concurrence par leur design pliable vers l'extérieur.

Sans surprise, les performances seront assurées par le puissant Kirin 9000, la même puce gravée en 5 nm que l'on retrouve dans le Huawei Mate 40 Pro. Le constructeur intègre un quadruple capteur 50 + 16 + 12+ 8 Mpx sur la face arrière. Enfin, il embarquera une version open source d'Android 10, accompagné de la surcouche EMUI 11. On ignore encore si Huawei proposera HarmonyOS, son système d'exploitation maison, sur le pliable.

Pour l'heure, on ne sait pas si Huawei commercialisera le Mate X2 en Europe. On vous en dit plus dès que possible sur le smartphone pliable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.