Huawei Mate X2 : Kirin 9000, capteur 50 Mpx… la fiche technique fait surface

La fiche technique du Huawei Mate X2 vient d'apparaître sur le net. Sans surprise, Huawei intègrera son SoC le plus puissant, et la partie photo bénéficiera de l'expertise du constructeur avec un capteur principal 50 Mpx. Néanmoins, la batterie, de seulement 4400 mAh paraît un peu étriquée pour ce smartphone à écran pliable – qui embarque une dalle OLED XXL.

On l'oublie facilement entre la guerre commerciale et les sanctions de l'ère Trump mais Huawei se prépare à lancer une salve de nouveaux smartphones. Parmi ces derniers, il y aura la sortie (retardée) d'un Huawei Mate X2, nouveau smartphone pliable du constructeur. Le smartphone est apparu à plusieurs occasions ces derniers jours sur le net. D'abord dans des documents de certification TENAA, ce qui confirme de facto son arrivée.

On sait que le smartphone portera les numéros de modèle TET-AN010 ou TET-AN10 en fonction des modèles. Mais ce matin de nouvelles infos précises font surface grâce au très informé leaker chinois Digital Chat Session. Le tipster en profite pour partager la fiche technique précise du smartphone. On apprend ainsi que le Mate X2 a pour dimensions 161.8 x 145.8 x 8.2 mm une fois déplié et qu'il pèse 295 grammes. Huawei aurait abandonné le pliage de l'écran vers l'extérieur, vraisemblablement pour des raisons de durabilité.

La fiche technique du Huawei Mate X2 se dévoile enfin !

Les smartphones qui plient l'écran vers l'extérieur exposent en effet l'écran très fragile à toute sorte de dangers pouvant causer des dommages permanents. Une fois dépliée, cette dalle principale fera 8,01″ de diagonale et offrira une définition de 2270 x 1160 pixels. Elle s'accompagnera forcément d'un écran plus petit de 6,45″ (2270 x 1160 pixels) qui permettra d'utiliser le smartphone une fois replié. Du côté du système de capteurs photo, on a à l'avant un capteur de 16 Mpx, et à l'arrière, un quadruple capteur 50 + 16 + 12+ 8 Mpx dont un téléobjectif hybride permettant des zoom 10x.

On a plutôt confiance en Huawei pour lécher la partie photo. Enfin les dernières infos concernent les performances. Le smartphone embarquera la dernière puce Kirin 9000, ce qui n'est pas une surprise. C'est la même puce gravée en 5 nm que l'on retrouve dans le Huawei Mate 40 Pro par exemple. Elle est compatible 5G et promet des performances équivalentes aux SoC concurrents les plus puissants du marché comme le Snapdragon 888. L'ensemble tournera sous une version de Android 10 (pas de HarmonyOS pour le moment).

Néanmoins, il n'est pas dit que l'autonomie soit son point fort : d'après la fuite, on aurait une batterie de seulement 4400 mAh, ce qui suffit pour des smartphones classiques, mais on a des doutes pour un appareil qui dispose de deux grands écrans.

Crédits : Gizmochina