Mate X2 : Huawei lancerait un nouveau smartphone pliable d’ici fin février 2021

Huawei présenterait le Mate X2, son troisième smartphone avec écran pliable, d'ici la fin du mois de février 2021. En dépit des sanctions américaines, le groupe chinois aurait mis au point un tout nouveau design d'appareil pliable. Cette fois, la charnière centrale serait très différente de celle développée par Samsung.

Ce lundi 1er février 2021, Digital King, un leaker chinois populaire sur Sina Weibo, a évoqué l'arrivée du Huawei Mate X2 dans une publication. Le fabricant chinois ambitionnerait de présenter le terminal d'ici la fin du mois. Acculé par les sanctions américaines, Huawei a été contraint de reporter le lancement du Mate X2 de plusieurs mois.

En effet, le smartphone pliable était attendu sur le marché dès la fin du second semestre de 2020. Les premiers tests étaient déjà en cours à la fin de l'année 2019. La pandémie de Covid-19 et les restrictions décrétées par Washington ont visiblement contraint Huawei à retarder le lancement.

Un Mate X2 avec un nouveau design

Toujours d'après le leaker, le Mate X2 profiterait d'un tout nouveau design d'écran pliable qui se plie vers l'intérieur. Pour rappel, le Mate X et le Mate Xs se pliaient vers l'extérieur. L'informateur ajoute que la charnière centrale est très différente de celle utilisée par Samsung sur les Galaxy Z Fold et Z Flip.

D'après les informations déjà disponibles sur le Mate X2, Huawei miserait sur un écran principal de 8,01″ de diagonale et offrira une définition de 2270 x 1160 pixels. Un écran secondaire plus petit de 6,45″ (2270 x 1160 pixels) et dédié aux informations contextuelles (notifications, messages, batterie,…) permettra d'utiliser le smartphone une fois l'écran replié.

Sans surprise, le smartphone pliable serait alimenté par la dernière puce Kirin 9000, le chipset gravé en 5nm qu'on trouve déjà au sein des Mate 40/40 Pro. L'autonomie serait confiée à une batterie de 4400 mAh. Enfin, le Mate X2 serait équipé d'un quadruple capteur photo à l'arrière. Les fuites tablent sur un capteur photo principal de 50 mégapixels, comme sur les futurs P50. Sur la face avant, Huawei miserait sur une caméra frontale de 16 mégapixels. On vous en dit plus dès que possible sur le Mate X2.

Source : Huawei Central