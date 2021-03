Mate Station S : le premier PC fixe de Huawei arrive en France dès juin 2021

Le Mate Station S, le premier PC de bureau de Huawei, s'apprête à débarquer en France. Dès le mois de juin 2021, l'ordinateur fixe sera commercialisé sur le marché français au prix de vente conseillé de 649,99 euros. Malgré les sanctions américaines à son encontre, le groupe chinois continue d'enrichir son catalogue de produits disponibles à l'international.

En novembre dernier, Huawei a lancé son tout premier ordinateur de bureau en Chine. Baptisé Mate Station S, ce PC fixe se distingue de la concurrence grâce à son processeur AMD Ryzen 5 4600G gravé en 7 nm, la présence d'une puce NFC, une batterie de ports différents et un prix de vente contenu.

En dépit des restrictions décrétées par les Etats-Unis, Huawei va proposer le Mate Station S en dehors du marché chinois dans les mois à venir. Dans un premier temps, l'ordinateur sera commercialisé dans une poignée de pays asiatiques, dont la Malaisie.

Sur le même sujet : P50, Mate 50, Watch GT 3… Huawei lancerait au moins 15 produits en 2021

Voici la fiche technique du Mate Stations S, le PC de bureau de Huawei

Dès le mois de juin, le Mate Station S sera proposé en Europe. En France, l'ordinateur fixe sera commercialisé au prix de 649,99 euros, annonce Huawei dans un communiqué de presse. La configuration de base comprend 256 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM pour épauler le processeur AMD Ryzen 5 4600G. Du reste, la fiche technique est composée d'un disque dur HDD de 1To et de plusieurs ports, dont un port USB-C, un port USB-A, un port jack 3.5 mm, un port VGA et un port Ethernet.

Côté logiciel, le Huawei Mate Station S est livré avec Windows 10 préinstallé. Sans surprise, la machine s'adresse surtout aux télétravailleurs qui recherchent un ordinateur pour faire de la bureautique. Dès juin, Huawei proposera aussi un moniteur PC de 23,8 pouces (Full HD 1920 x 1080 pixels) pour accompagner le Mate Stations S et un clavier équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. Pour l'heure, la marque chinoise n'a pas révélé le prix de ces deux accessoires. Que pensez-vous de la machine mise au point par Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.