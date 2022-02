God of War : les meilleurs mods à télécharger sur PC

God of War est maintenant disponible sur PC. Qui dit PC, dit mods. Dans ce petit guide, nous vous avons sélectionné les meilleurs pour personnaliser votre aventure. Des améliorations graphiques aux ajouts de confort, il y en a pour tous les goûts. Prêt à tout changer ?

God of War a été l’un des succès de la PS4. Il est sorti sur PC au début de l’année 2022 dans un portage exemplaire. Les fans du titre ont alors saisi l’occasion de le découvrir à nouveau et ceux qui ne l’ont jamais fait de plonger dans cette aventure hors du commun.

La version PC de God of War apporte tout un tas d’améliorations graphiques et techniques par rapport à son homologue sur PS4. Elle permet également de faire quelque chose d’inédit : le modder. Dans cette sélection, nous vous en avons choisi sept qui valent le détour.

Bien entendu, c'est une sélection subjective. N'hésitez donc pas à mettre vos préférés dans les commentaires.

Qu’est-ce qu’un mod ?

Un mod est un outil qui permet de modifier un jeu. Il peut par exemple améliorer les graphismes ou rajouter des détails esthétiques. Il y en a même qui rajoutent du contenu supplémentaire. Avec les mods, il est donc possible de complètement changer un jeu.

Certains titres sont connus pour leur propension à être moddés. C’est par exemple le cas de Skyrim, qui est modifié et amélioré par la communauté depuis plus de dix ans. Certains moddeurs ont même créé leur propre aventure qui s’est ensuite déclinée en jeu solo. C’est le cas de The Forgotten City en 2021.

Avec des mods, il est aussi possible de chambouler le gameplay d’un titre. Par exemple, DOTA, célèbre mod de Warcraft 3, change complètement l’aspect STR pour créer un MOBA, genre qui est depuis devenu l'un des plus populaires de la planète.

En ce qui concerne God of War, le jeu est assez récent, les mods ne vont donc pas jusque-là.

Comment télécharger un mod et comment l’installer ?

Pour notre sélection, nous avons choisi des mods issus du site nexusmod. Ce site est reconnu pour sa fiabilité et les mods proposés sont nombreux et fonctionnent.

Il n’y a pas de procédure commune pour installer un mod. Le plus souvent, il s’agit d’extraire un fichier dans le dossier du jeu. Mais pas de panique ! Chaque mod proposé ci-dessous décrit en détail la manière de faire sur sa page ou dans un fichier Lisez-moi. Il faudra donc suivre pas à pas les instructions.

Si un mod ne vous plait pas, il suffira de le retirer des fichiers de votre jeu. Sachez également que modder un titre est sans danger pour votre PC.

Notre sélections des mods pour God of War

Passer l’introduction des studios Sony

Lorsque vous lancez le jeu, une introduction « à la Marvel » apparaît à l'écran et dure de longues secondes. Il s’agit de l’introduction habituelle des jeux issus des studios Sony. Ce mod permet de le passer et d’arriver directement à l’écran titre. Cela apporte un confort supplémentaire au joueur, rien de plus.

Télécharger ce mod

Améliorer les graphismes

God of War est beau. Très beau, même. Mais il est encore possible de l’améliorer. Ce mod permet ainsi de rajouter des effets de lumière, de peaufiner les ombres et d’affiner les textures. Le résultat final est un titre encore plus agréable à l’œil. Attention à ce que votre PC suive, cependant.

Télécharger ce mod

Supprimer le brouillard

God of War nous emmène dans les contrées brumeuses de Midgard… si vous n’êtes pas fan du brouillard, ce mod permet de l’enlever ou de l’atténuer. On y perd grandement en termes d’ambiance, mais cela rend certains panoramas plus lisibles et plus beaux.

Télécharger ce mod

Accéder directement au New Game +

Il ne s’agit pas d’un mod à proprement parler, mais d’une sauvegarde. Celle-ci est située après la fin du jeu et propose des améliorations max pour l’équipement de Kratos. L’intérêt ? Avoir toutes les cartes en main pour directement commencer le New Game +. Ceux qui ont déjà complété God of War sur PS4 n’ont en effet pas forcément envie de le refaire en entier avant de se lancer dans ce mode.

Télécharger ce mod

Kratos sans armure

Dans les trois premiers God of War, Kratos se battait torse nu. Dans ce nouveau volet, notre héros s’équipe d’armures et d’épaulières. Si vous êtes plutôt de la vieille école, ce mod vous permet de masquer les pièces d’équipement. Leurs stats et améliorations seront bien prises en compte, mais elles n’apparaitront pas à l’écran

Télécharger ce mod

Rendre le bouclier de Kratos invisible

Il s’agit encore une fois d’un mod qui permet d’effacer un élément du jeu, à savoir le bouclier. Kratos pare en effet les coups avec un écu rétractable. Si vous ne voulez pas le voir, ce mod est fait pour vous. Le bouclier sera toujours pris en compte par le jeu, mais sera invisible. Cela donnera l’impression que notre héros pare avec son poignet, comme dans les premiers jeux.

Télécharger ce mod

Kratos sans barbe

Dans le jeu, Kratos assume sa grosse beubar de papa. Si vous n’êtes pas fan de ce look, vous pouvez télécharger ce mod qui le rend totalement imberbe. Se faisant, son aspect se rapproche plus de celui des trois premiers jeux. C’est une question de goût…

Télécharger ce mod