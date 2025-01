Marvel’s Spider-Man 2 vient de sortir sur PC, mais le jeu n’arrête pas de planter

Marvel’s Spider-Man 2 s'est invité sur PC depuis quelques heures, mais de nombreux joueurs rencontrent des plantages du jeu à répétition.

Sorti en octobre 2023 sur PS5, Marvel’s Spider-Man 2 est disponible sur PC depuis ce 30 janvier 2025. Mais le lancement du jeu est quelque peu chaotique, de nombreux joueurs rencontrant des problèmes de performances et des plantages. Le titre en paye le prix avec de mauvaises évaluations sur Steam, où il n'obtient qu'un score moyen et seulement 55 % de retours positifs, une anomalie pour un jeu de ce calibre.

Un journaliste de Wccftech a lancé le jeu sur son ordinateur et a expérimenté un crash. Le message d'erreur suivant s'est affiché : “Un problème est survenu avec votre pilote d'affichage. Cela peut être dû à des pilotes obsolètes, à l'utilisation de paramètres de jeu supérieurs à ceux que votre GPU peut gérer, à une surchauffe du GPU (température actuelle du GPU : 70 °C) ou à une erreur dans le jeu. Veuillez essayer de mettre à jour vos pilotes graphiques ou de réduire vos paramètres dans le jeu. GPU et pilote graphique actuels : NVIDIA GeForce RTX 5090, 572.16

(0x887A0006 : DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG)”.

La version PC de Marvel’s Spider-Man 2 est instable

La température du GPU n'est pas à mettre en cause, atteindre les 70 °C étant tout à fait normal. Les derniers pilotes publiés par Nvidia étaient quant à eux bien installés. De toute évidence, et étant donné le nombre de joueurs touchés par le problème, le souci provient bien du jeu lui-même. D'après les témoignages recueillis, on constate que les plantages concernent des configurations très diversifiées.

Lire aussi : Test Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 : un jeu qui donne envie de tisser

Mieux vaut donc attendre un peu avant de se lancer sur la version PC de Marvel’s Spider-Man 2. Un patch correctif devrait venir régler la situation prochainement. On imagine que Nixxes Software, le studio chargé de ce portage par Insomniac Games et Sony, est déjà au travail. L'enjeu va être d'inverser la tendance au niveau des évaluations Steam pour repasser rapidement en positif, un statut qui colle bien mieux à cet excellent jeu.

Nvidia a fait savoir que le nouveau DLSS Multi Frame Generation, principale nouveauté apportée par le DLSS 4, sera ajouté dans Marvel’s Spider-Man 2 avec une mise à jour à venir. Voici une autre raison d'attendre un peu avant d'y jouer.

Source : Wccftech