Marvel : et si Thanos n’avait pas éliminé la moitié de la population au hasard ? Cette théorie avance que le “Snap” était réfléchi

Des fans pensent, arguments à l'appui, que Thanos a délibérément laissé certaines personnes survivre à son claquement de doigts ayant décimé 50 % de toutes formes de vie dans l'univers.

Attention, nous allons spoiler une bonne partie de l'intrigue des longs-métrages Avengers de Marvel. Si vous n'avez pas encore vu la saga, nous vous conseillons de ne pas vous gâcher la surprise, surtout si vous envisagez de vous lancer dans un marathon pour regarder tous les films Marvel dans leur ordre chronologique.

Cela étant dit, parlons de Thanos. Le “Titan Fou” de son surnom est le grand méchant de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. On se souvient que son plan est de rassembler les 6 Pierres d'infinité afin qu'elles exaucent son souhait : faire disparaître la moitié de toutes formes de vie dans l'univers. Il pense en effet que c'est la seule solution pour palier le manque de ressources croissant.

Thanos y parvient dans Avengers Infinity War en claquant des doigts, littéralement. C'est le “Snap“. Pendant 5 ans, le chaos domine, avant que les héros parviennent à faire revenir tous les morts dans Avengers Endgame et à vaincre le titan. La question est ici de savoir s'il a choisi ou non qui allait rester en vie lors du Snap. Selon des fans, la réponse est oui.

Le “Snap” de Thanos dans Avengers Infinity War n'aurait pas été aussi aléatoire que prévu

Normalement, la liste des victimes est aléatoire. Pourtant, on peut noter quelques points curieux qui font penser que non finalement. Comme le souligne l'internaute Business_Reporter420 sur Reddit, “Loki donne la pierre de l'espace pour sauver Thor, Gamora donne la pierre de l'âme pour sauver Nebula, et [Docteur] Strange donne la pierre du temps pour sauver Tony [Stark]. Tous les trois survivent au Snap“. Thanos aurait donc respecté leur sacrifice en un sens.

Une observation qui pousse les commentateurs à aller plus loin dans la réflexion. L'un d'eux pense carrément que Thanos a épargné les Avengers originaux pour qu'ils puissent constater le résultat de leur échec à l'arrêter.

D'autres que ces derniers l'ont subtilement guidé pour qu'il le fasse sans en avoir conscience. Realistic_Analyst_26 souligne ainsi que Doctor Strange “retarde Thanos pendant leur combat pour s'assurer que Scott Lang [Ant-Man] est dans le Royaume Quantique au moment exact du Snap“.

Or, c'est Ant-man qui, en quittant ce Royaume au début d'End Game, va déclencher tous les événements qui suivent. Nous n'aurons probablement jamais le fin mot de l'histoire, mais ce genre de théorie est un excellent prétexte pour revoir les films avec un regard neuf. Ils sont disponibles sur Disney+.

