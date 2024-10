Thanos proche de faire son grand retour dans le MCU, Disney en panne d’idées ?

Le MCU pourrait de nouveau accueillir Thanos, qui ferait son retour dans Avengers : Secret Wars. Disney n'en aurait pas fini avec l'un des personnages les plus cultes de la franchise.

Thanos s'est imposé comme l'un des grands méchants les plus emblématiques des franchises de super-héros avec Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019). Puissant et charismatique, on a d'ailleurs bien du mal à l'oublier et Disney patine à trouver un nouvel ennemi de son envergure pour la suite du Marvel Cinemactic Universe (MCU).

Mais le personnage de Thanos pourrait bien revenir dans de prochains films du MCU. Il y a peu, le leaker MyTimeToShineHello partageait sur X (Twitter) qu'il reviendrait “plus tôt qu'on ne le croit”. Dans un nouveau message, il donne plus de précisions et explique que Josh Brolin, l'interprète de Thanos, serait en négociation avec Disney pour reprendre son rôle.

Thanos contre Doctor Doom ?

Ce n'est pas vraiment étonnant tant Disney semble en manque d'idée pour étoffer le MCU. Endgame a constitué une apothéose que les scénaristes et producteurs ne semblent plus capables d'égaler. On parle d'ailleurs également d'un probable retour de Robert Downey Jr., dans le rôle de Doctor Doom, pour remplacer Kang le conquérant comme antagoniste principal de la suite du MCU. Il n'est pas dit que Thanos soit du côté du mal si son retour se confirme.

On évoquait un potentiel retour de Thanos au sein du MCU dès sa mort dans Endgame en 2019. À l'époque déjà, la possibilité qu'il fasse une apparition dans la phase 5, celle qui est en cours, était mentionnée. Mais le contexte était tout autre et on parlait à ce moment d'un film, projet Nova, centré sur Richard Rider, dernier survivant de la planète Xandar, décimée justement par Thanos. En 2022, Jim Starlin, qui a créé le personnage, estimait que Thanos avait touché les spectateurs et qu'il ne pouvait pas envisager que Disney en est terminé avec lui.

Comment s'opérerait son retour ? Prévu en 2027, Avengers : Secret Wars s'annonce comme un tournant majeur du MCU. Si le film respecte le comic éponyme de 2015, le multiverse pourrait permettre de faire revenir tous les personnages du MCU sous d'autres formes. On pourrait alors voir s'affronter Thanos et Doctor Doom, mais il s'agit pour l'instant encore d'une hypothèse.