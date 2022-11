Mark Zuckerberg ne va pas quitter Meta en 2023, c’est Meta qui le dit

Cette semaine, des rumeurs à propos de la potentielle démission de Mark Zuckerberg de la direction de Meta ont fait surface. Celles-ci prétendent que le milliardaire ferait face à une très forte pression de la part des actionnaires du groupe, suite à une année 2022 pour le moins chaotique. Sur Twitter, le directeur de la communication a démenti, sans plus de précisions.

Meta va mal, c’est un fait. L’année 2022 a été particulièrement rude pour le groupe, avec la première perte d’utilisateurs de l’histoire de Facebook qui a entraîné, entre autres, une chute de l’action de l’entreprise. Aujourd’hui, les finances de Meta sont au plus bas depuis 2016. Une situation pour le moins chahutée, qui inquiète de toute évidence les actionnaires. Au point même, selon certaines rumeurs, de pousser Mark Zuckerberg à la porte.

Hier, le média The Leak a planté la bombe. Selon ses informations, le PDG de Meta pourrait présenter sa démission dès l’année prochaine, des suites d’une « immense pression de la part des investisseurs ». La chose, en elle-même, n’est finalement que peu surprenante. Depuis les premiers pas de l’entreprise dans le metaverse, l’acharnement de l’homme d’affaires a fait perdre 3 milliards de dollars à cette dernière.

Mark Zuckerberg va-t-il quitter la direction de Meta ?

Si la fortune du milliardaire a bien sûr souffert des multiples ratés et polémiques régulières qu’a engendrés le projet depuis ses débuts, ce sont encore et toujours les employés qui ont payé le plus lourd tribut. Il y a quelques jours, Meta a annoncé le licenciement de 11 000 employés à travers le monde, conséquence directe de ses difficultés financières sans précédent. Autant dire que l’on a vu mieux pour redorer le blason d’une entreprise.

Bref, la démission forcée de Mark Zuckerberg fait sens dans un contexte aussi houleux, mais il semblerait que tout cela ne soit, finalement, que rumeur. C’est en tout ce qu’affirme Andy Stone, directeur de la communication de Meta, sur Twitter. En réponse à l’article, celui-ci s’est contenté de répondre : « C’est faux ». Pour plus de détails, il faudra repasser. Pour l’heure, aucun communiqué officiel n’a été publié.