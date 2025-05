Mario Kart World : date de sortie, circuits, nouveautés, tout ce qu’il faut savoir sur le premier jeu exclusif de la Switch 2

Mario Kart World est l’un des jeux vidéo les plus attendus au monde. Premier vrai épisode inédit de la licence depuis 2014 et Mario Kart 8, cette neuvième itération de la licence accompagne l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel opus.

Cela semble difficile à croire, mais le dernier Mario Kart inédit est sorti il y a déjà 11 ans. En sortant Mario Kart 8 sur Wii U, Nintendo n’imaginait sans doute pas capitaliser dessus durant une décennie entière, mais c’était sans compter sur le succès immense de la Switch qui lui apporta une seconde vie trois ans plus tard, avec Mario Kart 8 Deluxe. Forte d’un règne sans précédent dans l’histoire de Nintendo, la Switch n’a fait que repousser l’échéance d’un neuvième Mario Kart, pour le titre duquel la firme n’a pas cédé à la facilité d’un “9”. Intitulé Mario Kart World, il a pour ambition de bouleverser les codes établis d’une série dont on pensait tout connaître, et qui compte donc se réinventer.



Dans ce dossier, nous allons vous résumer les points essentiels à connaître autour de Mario Kart World, alors suivez le guide !

Mario Kart, c’est quoi ?

En 1992, Nintendo fait basculer son projet de suite au jeu de course futuriste F-Zero vers un autre style, beaucoup plus divertissant et jouable à deux, en exploitant l’univers déjà ultra connu de Mario. Super Mario kart est alors né, et avec lui, tout un tas de codes qui ont suivi cette course de karts délirante pendant plus de 30 ans : le joueur peut jeter des peaux de banane sur la piste pour faire déraper ses adversaires, lancer des carapaces vertes ou rouges pour les percuter, utiliser des champignons pour bénéficier d’une brève accélération, ou encore des fantômes pour voler des objets à leur adversaire. Pour arriver premier, absolument tous les coups sont permis !

Divisée en plusieurs modes de jeu (contre-la-montre, mode versus, Grand Prix et bataille de ballons), la licence a principalement suivi l’évolution technologique des consoles en permettant par la suite de jouer à quatre sur Nintendo 64, puis en réseau local sur Game Cube et enfin en ligne à partir de la Nintendo DS. De nouveaux personnages et objets ont rejoint la licence au fil des générations, chaque nouvelle mouture proposant des tracés inédits et des versions revisitées de circuits classiques du passé. Forte de 8 épisodes principaux sur consoles, la série totalise près de 200 millions de ventes et chaque volet est systématiquement présent dans le top 3 des meilleures ventes de Nintendo par console.

Quand sort Mario Kart World ?

La sortie de Mario Kart World est prévue pour le 5 juin 2025, ce qui correspond également à la date de sortie de la Nintendo Switch 2. Pour la première fois de son histoire, le constructeur japonais accompagne l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles d’un Mario Kart inédit, un choix fort pour s’assurer un succès immédiat auprès d’un public qui attend depuis de trop longues années d’enfin jouer à un autre jeu que Mario Kart 8 !

Sur quelles plates-formes sort Mario Kart World ?

Licence Nintendo oblige, ce nouveau Mario Kart ne sort que sur la Nintendo Switch 2, console dont il accompagne la sortie mondiale. Il ne sera donc pas possible d’y jouer sur la Nintendo Switch, peu importe sa version (normale, Lite ou OLED).

À quel prix est vendu Mario Kart World ?

Sur Nintendo Switch 2, les jeux commercialisés par Nintendo sont vendus 10€ plus cher que sur Nintendo Switch si vous les achetez en version dématérialisée sur l’eShop, soit 69,99€ au lieu des 59,99€ généralement constatés sur la génération précédente. Cependant, certains titres exclusifs Nintendo considérables comme “premium” chez le constructeur étaient déjà vendus 10€ plus cher que les autres, comme ce fut le cas en son temps de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ainsi, sur Nintendo Switch 2, ces jeux sont tarifés à 79,99€ sur l’eShop. C’est le cas de Mario Kart World, considéré par Nintendo comme faisant partie de cette gamme de titres.

Pour ce qui est des versions boîte vendues dans le commerce, les jeux Nintendo Switch 2 sont vendus 10€ plus cher que leurs versions dématérialisées, un supplément qui s’explique par le nouveau format des cartouches de jeu à vitesse d’écriture très élevée. Ainsi, la version physique de Mario Kart World est proposée au prix public conseillé de 89,99€.

Notez enfin qu’un pack spécial contenant la Nintendo Switch 2 et un code de téléchargement pour Mario Kart World est également commercialisé, pour une durée limitée de quelques mois, au tarif de 509,99€. Le prix public conseillé de la console seule étant de 469,99€, cela signifie que le code de téléchargement du jeu revient à 40€. C’est de loin l’offre la plus attractive puisque vous devrez de toute façon être obligé d’acheter la Nintendo Switch 2 pour jouer à Mario Kart World !

Qui est le développeur de Mario Kart World ?

S’il peut paraître évident de répondre “Nintendo”, sachez que ce n’est pas toujours aussi simple : par exemple, Mario Kart 7 (sur Nintendo 3DS) avait été conçu par Retro Studios, développeur basé au Texas. Cependant, à l’instar de Mario Kart 8 Deluxe, c’est bien la division Mario Kart de Nintendo EPD (pour “Entertainment Planning and Development”), qui s’est occupée de la conception intégrale de Mario Kart World. On leur doit également le jeu de combat ARMS, sorti en 2017 sur Nintendo Switch.

Que doit-on attendre d’un nouveau Mario Kart ?

À la sortie de chaque nouvel épisode de Mario Kart, les nouveautés les plus attendues se situent au niveau des possibles nouvelles techniques de pilotage (dérapages, sauts, interactions avec la piste et les obstacles) et le contenu (personnages, circuits, objets ou encore modes de jeu). Chaque épisode se distingue ainsi du précédent, tout en livrant la part belle à du contenu pour les nostalgiques, avec des réinterprétations de circuits cultes des anciens épisodes de la série. Mais surtout, ce que les joueurs attendent le plus, c’est de pouvoir évoluer dans un grand monde ouvert, concept que Nintendo a prouvé être capable de maîtriser avec ses deux derniers épisodes de The Legend of Zelda, et qui s’adapte très bien à une série comme Mario Kart…

Quels sont les modes de jeu de Mario Kart World ?

En plus de deux modes inédits que sont la Balade (déplacement libre sur sa carte en monde ouvert) et la Survie (sorte de battle royale où les derniers sont éliminés à chaque point de contrôle), sur lesquels nous revenons plus bas, Mario Kart World propose les mêmes modes de jeu de base que Mario Kart 8 :

Le contre-la-montre, jouable uniquement en solo, mais où vous pouvez affronter des fantômes d’autres joueurs téléchargés en ligne ;

Le mode “Versus”, course standard sur le(s) circuit(s) de votre choix où vous pouvez jouer en solo ou en équipe contre d’autres joueurs, jusqu’à 24 au maximum ;

Le Grand Prix, où vous disputez plusieurs courses d’une coupe dans un mini-championnat, en solo comme en multijoueur, et selon trois niveaux de difficulté basés sur la vitesse des karts (cylindrées 50cc, 100cc et 150cc) ;

La bataille de ballons, exclusivement multijoueur, où l’objectif est d’attaquer les karts adverses pour éclater les ballons qui les entourent, et tenter d’être le seul joueur à qui il en reste pour gagner ;

La bataille de pièces, au concept comparable, sauf qu’il faut ici ramasser plus de pièces que vos adversaires (tout en les attaquant pour leur en faire perdre), afin de triompher au terme d’un compte à rebours.

Quelles sont les nouveautés de Mario Kart World ?

Comme nous l’évoquions précédemment, Mario Kart World se distingue de ses illustres prédécesseurs par l’inclusion de deux nouveaux modes de jeu.

Le mode Balade, tout d’abord, est un monde ouvert que l’on peut explorer librement. Il a été conçu exclusivement pour cet épisode, et au sein duquel sont intégrés tous les circuits du jeu. Cet open world contient de nombreuses missions et objets à collecter par centaines, ce qui n’est pas sans rappeler la proposition de gameplay de licences comme The Crew ou Forza Horizon. Il sera également possible d’y débloquer de nombreux éléments de personnalisation pour les véhicules et des tenues pour les personnages jouables.

Le mode Survie, lui, consiste en un enchaînement de plusieurs circuits au sein desquels se trouvent des points de contrôle. Vous démarrez seul contre 23 autres personnages, soit joués par des adversaires humains, soit par l’intelligence artificielle du jeu, et votre objectif est de ne pas finir dans les 4 derniers à chaque nouveau point de contrôle. Ainsi, sont éliminés successivement ceux qui finissent au-delà du top 20, puis 16, puis 12, puis 8 et enfin, seuls 4 joueurs se disputeront la victoire finale.

Ce Mario Kart apporte également cinq nouveaux objets inédits :

la carapace dorée qui sème des pièces derrière elle sur la piste ;

la fleur de glace qui permet de lancer des boules de glace sur les adversaires ;

le champignon géant qui rend votre personnage géant temporairement pour écraser tout le monde sur la piste ;

le marteau qui permet de lancer une rafale de marteaux sur les autres personnages, avant de rester plantés dans la piste quelques secondes ;

une boule qui invoque le sorcier Kamek, permettant de transformer les autres personnages en pleine course.

À noter que la plume est de retour pour la première fois depuis Super Mario Kart, pour effectuer des super sauts et esquiver des obstacles, ou atteindre des rampes ou prendre des raccourcis.

Côté conduite, Mario Kart World intègre pour la première fois de la série un mini-boost en pleine ligne droite basé sur la mécanique de saut, la possibilité de rouler sur des murs ou sur des rampes en ligne droite, comme dans un jeu de skate-board. Pour terminer, il propose pour la première fois une fonction de rembobinage en cas de crash ou d’erreur, dont l’usage est cependant à vos risques et périls puisque vos concurrents poursuivent leur route pendant vous revenez en arrière.

Enfin, en termes de contenu, Mario Kart World de nombreux nouveaux circuits, couplés à des réinterprétations de tracés classiques. Au total, le jeu propose 28 circuits divisés en 7 coupes de 4 tracés chacune, même s’il semble plus qu’évident qu’une 8ème coupe est cachée et se termine très probablement par la célèbre Route Arc-en-Ciel, que Nintendo a par ailleurs teasée dans une de ses vidéos promotionnelles. Enfin, Mario Kart World propose un choix de 50 personnages, que nous détaillons ci-dessous.

Qui sont les personnages jouables dans Mario Kart World ?

En plus de 20 personnages habitués à la série (Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Bowser, Donkey Kong, Koopa Troopa, Daisy, Harmonie, Wario, Waluigi…), Mario Kart World intègre 30 personnages habituellement non jouables dans les jeux Mario. Il s’agit majoritairement de personnages communément considérés comme des ennemis (Goomba, Pokey, Spike, Maskass, Lakitu…) mais d’autres PNJ comme le pingouin, le dauphin ou la désormais célèbre vache rejoignent également ce roster. Cependant, une distinction est faite entre les 20 personnages principaux, qui bénéficient de nombreuses tenues entre lesquelles alterner, et ces 30 personnages secondaires qui ne disposent que d’une seule apparence.

Faut-il avoir joué à un autre Mario Kart avant de se lancer dans Mario Kart World ?

Même si vous aurez forcément assimilé les bases de jeu de Mario Kart World encore plus vite en ayant joué à un voire plusieurs autres opus de la licence, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir déjà joué à la série par le passé pour profiter de ce titre.

Mario Kart est une licence dont le gameplay est très simple à appréhender, et Mario Kart World n’échappera pas à cette règle. De plus, en proposant de nouveaux modes de jeu inédits, il permet aux novices comme aux joueurs expérimentés de partir sur un pied d’égalité, avec de véritables nouveautés à découvrir !