Mario Kart Tour : le mode multijoueur arrive en beta ouverte et il est accessible à tous

Espéré par les joueurs et promis par Nintendo, le mode multijoueur de Mario Kart Tour est déployé petit à petit. Après une première phase de test avec les titulaires du pass mensuel payant, une seconde phase a été ouverte pour tous les joueurs, qu’ils aient dépensé leurs deniers ou non. Cette phase durera jusqu’au 28 janvier.

Mario Kart Tour rappelle à beaucoup de joueurs les nombreuses heures passées au volant d’un kart virtuel, à parcourir des circuits tortueux et à balancer des carapaces de Koopa sur les adversaires, qu’ils soient gérés par l’IA ou par d’autres joueurs. Que ce soit sur Gameboy Advance, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube ou plus récemment sur Switch, Mario Kart est l’un de ces rares jeux qui fait l’unanimité (même chez ceux qui ne sont pas friands de jeu de course).

En arrivant sur smartphone, Mario Kart Tour promettait d’aussi belles émotions, le tout saupoudré d’une (grosse ?) pointe de monétisation. Les fans de la première heure se sont rués dessus, espérant que cette promesse soit tenue, mais avec la crainte sous-jacente que Nintendo sur smartphone, ce n’est pas vraiment Nintendo sur console (quoi que…). Réalisant l’un des meilleurs lancements de Nintendo, Mario Kart Tour est le jeu le plus téléchargé et le sixième jeu le plus utilisé en France en 2019 (devant Clash of Clans), selon App Annie.

Si le jeu est relativement complet, avec de nombreux karts, de nombreux pilotes et de nombreux événements, il manque surtout à ce jeu son mode multijoueur. Nous en avons largement parlé dans nos colonnes. En novembre, nous annoncions qu’il arriverait en décembre. Le mois suivant, une première phase s’est ouverte, mais elle était exclusive aux titulaires du Pass Or (qui coute 5 dollars par mois). Pour tester la fonctionnalité en conditions réelles, il fallait évidemment que le mode soit accessible au plus grand nombre.

Une seconde phase de test accessible à tous

Et cela va arriver. Nintendo annonce sur Twitter l’ouverture dès aujourd’hui d’une seconde phase de beta test pour le mode multijoueur de Mario Kart Tour. Cette phase, qui n’est plus exclusive aux joueurs qui paient, est accessible à tous. Pour participer, vous devez avoir débloqué au moins une coupe dans le mode solo, vous donnant accès au bouton menu. Dans ce menu apparaît un bouton en forme de globe : c’est sur lui qu’il faut tapoter pour entrer dans le mode multijoueur.

Il s’agit d’un mode synchronisé : vous jouez en temps réel dans des courses avec d’autres joueurs. Deux types de course sont proposés. Soit vous entrez dans une course libre avec d’autres participants. Soit vous créez une session dans laquelle vous allez pouvoir inviter vos amis. Comme au bon vieux temps ! Attention, vous ne pouvez pas choisir votre circuit. Celui-ci est sélectionné parmi ceux qui sont compatibles avec ce mode. Notez également que cette phase de test prendra fin le 28 janvier à minuit heure de New York. Tout ce que vous aurez acquis durant les courses multijoueur sera perdu, afin que tous les joueurs partent sur un pied d’égalité quand le vrai mode apparaîtra.