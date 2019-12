Mario Kart Tour : la bêta du mode multijoueur est enfin là !

Mario Kart Tour lance enfin son mode multijoueur. En phase de bêta dans un premier temps, le mode ne sera accessible qu’aux possesseurs du Pass Or, un statut premium payant qui permet d’accéder aux courses 200cc et à d’autres avantages. Nintendo le déploiera ensuite officiellement pour tous.

Parmi les nombreux défauts de Mario Kart Tour, il y avait tout de même l’absence de multijoueur en ligne. Un comble pour un Mario Kart ! Il n’y a rien de mieux que de voir le visage de son ami se décomposer après l’explosion d’une carapace bleue, histoire de l’expédier de la première place à la dernière. Nintendo va régler cet impair puisque le mode multijoueur est disponible en phase de bêta ce jeudi 19 décembre 2019.

Nintendo avait teasé l’arrivée imminente du multi en novembre dernier, et il se faisait toujours attendre. Il est désormais bien là mais seuls les possesseurs du Pass Or peuvent actuellement en profiter. Pour rappel, le Pass Or est un abonnement premium à 5,49€ par mois qui offre plusieurs avantages, comme l’accès aux courses 200cc ainsi que des karts, des personnages et des badges exclusifs.

« Ce test nous permettra de déterminer si le mode multijoueur fonctionne comme prévu avant de le rendre accessible à tous les joueurs » indique la note de service du jeu. Nintendo n’a pas donné de date de lancement officiel précise, mais nous savons que cette phase de bêta test ne va durer qu’une semaine. D’après les premiers retours des joueurs abonnés au Pass Or, le multijoueur fonctionne en championnat de trois courses.

Toutes les 30 minutes, les coupes et les courses changent. Fait étrange, tout le monde est contraint d’adopter la même configuration. Même kart et même personnage pour tous les joueurs. En outre, les quelques témoignages sur Reddit précisent que le jeu ne lag pas outre-mesure, et qu’il n’y pour l’instant aucune récompense à débloquer hormis des pièces. Nintendo n’aurait pas encore intégré la possibilité d’inviter ses amis, ce qui reste tout de même la priorité numéro un dans un Mario Kart : pouvoir humilier ses amis.

Source : Android Authority