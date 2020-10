Mario Kart Live : Nintendo se met à la réalité augmentée et invite la course dans votre salon

Mario Kart Live : Home Circuit est la nouvelle expérience de Nintendo, une sorte d'hybride entre jeu et jouet vidéo, le tout sous réalité augmentée. De quoi transformer votre salon en Grand Prix, le béton et le bruit en moins.

Nintendo est friand de nouvelles expériences à proposer aux joueurs. Chaque nouvelle console, ou projet de Big N se démarque toujours de la concurrence par une fonctionnalité inédite, surprenante, et originale. La Wii marquait l'avènement de la détection de mouvement, la Wii U le double-écran, tandis que la Switch s'imposait comme la première console hybride (salon/nomade).

Et depuis quelque temps, Nintendo aime s'aventurer dans le domaine du jouet vidéo. On l'a vu par exemple le Nintendo Switch Labo, ces fameux kits en carton à monter et qui se transforment ensuite en accessoire de jeu. Plus récemment, Nintendo a signé un partenariat avec Lego. Les deux entreprises ont lancé plusieurs produits, dont un kit pour construire une NES à l'aide des petites briques emblématiques.

Nintendo innove une fois de plus

Et en ce vendredi 2 octobre 2020, Big N nous invite à découvrir sa nouvelle expérience : Mario Kart Live – Home Circuit. Avec ce projet, Nintendo se lance dans la réalité augmentée. Prenez un jeu Mario Kart pour la Switch, un kart télécommandé à l'effigie de votre plombier préféré, plusieurs kits pour “construire” votre circuit dans votre salon, et vous obtenez Mario Kart Live – Home Circuit !

Le jeu sur Switch reprend l'interface de Mario Kart 8, le joueur pourra donc effectuer tous les réglages avant la course (fixer le nombre de tours, définir les objets autorisés, choisir la difficulté : 50, 100 ou 150 cc), et opter pour le mode de jeu de son choix entre Grand Prix, Course personnalisée, Contre la montre et multijoueur local.

Après les réglages, la construction du circuit !

Ceci fait, libre à vous ensuite de créer le circuit de vos rêves dans votre salon, à l'aide des quatre portiques checkpoint et des deux panneaux fléchés fournis dans le kit. Notez que Nintendo vous invite à faire preuve de créativité, en plaçant des livres par exemple pour délimiter la largeur des voies, ou encore à installer des objets sur la route en guise d'obstacles in-game.

Via une caméra fixée sur le kart télécommandé, le joueur profite d'une vue cockpit depuis la Switch et contrôle son kart. D'après le constructeur, les objets in-game lancés contre le joueur comme les bananes ou les carapaces rouges auront bel et bien un impact réel sur le kart. Il sera par exemple ralenti, stoppé ou au contraire ira plus vite si vous ramassez un champignon de boost dans le jeu.

Le kit Mario Kart Live – Home Circuit sera disponible dès le 16 octobre au prix de 99 €. Vous trouverez dans le pack un kart Mario ou Luigi (au choix), les quatre portiques checkpoint, les deux panneaux fléchés et un câble de rechargement pour le kart. Quant au jeu, il sera téléchargeable gratuitement depuis le Nintendo eShop. Comme dit plus haut, jouer en multijoueur sera possible, à condition que chaque joueur possède sa Switch et son propre kart.

