Le marché des NFT représente désormais 22 milliards de dollars

Le marché des NFT vient de franchir la barre des 22 milliards de dollars. Poussé par l'essor du métavers, le secteur des actifs numériques sur la blockchain a explosé ces derniers mois avec l'incursion de nombreuses marques, célébrités et entreprises, dont Nike ou Adidas.

D'après les estimations de DappRadar, une plateforme fournissant des données pour analyser les applications décentralisées (dApps) et les actifs numériques, le marché des NFT (non fongible token) vient d'atteindre les 22 milliards de dollars. L'an dernier, le marché des jetons non fongibles ne dépassait pas les 100 millions de dollars.

Comme le souligne DappRadar, de nombreuses célébrités et entreprises se sont lancée sur le marché des NFT. “Des célébrités, des équipes sportives et de grandes marques sont entrées sur le marché”, ce qui a contribué à propulser des dApps consacrées à la vente de NFT comme OpenSea, Atomic Market et Solanart sur le devant de la scène. Sans grande surprise, la plupart des actifs numériques sous forme de NFT s'échangent sur la blockchain Ethereum.

Le marché des NFT explose suite à l'essor du métavers

Parmi les marques ayant montré leur intérêt pour le secteur, on trouve des géants de la mode comme Adidas ou Nike. La marque à la virgule vient d'ailleurs de racheter une entreprise spécialisée dans la créations de baskets virtuelles sous forme de NFT en prévision de l'avènement du métavers.

“Alors que 2020 était l'année de la DeFi (NDLR : Finance Décentralisée), 2021 est certainement ‘L'Année des NFT', avec de nombreux nouveautés annoncées en vrac ce dernier trimestre”, explique Modesta Masoit, responsable des finances et de la recherche de DappRadar, soulignant que 2022 sera clairement l'année du métavers, cet univers numérique propulsé par Facebook, rebaptisé Meta, sur toutes les lèvres.

Pour DappRadar, le battage médiatique provoqué par Facebook autour du métavers a contribué à l'explosion du marché des NFT en cette fin d'année. Ces dernières semaines, des marques de renommée mondiale et des investisseurs ont investi des sommes colossales dans les univers numériques. Une parcelle de terrain numérique dans Decentraland, un environnement en ligne, s'est vendue pour la somme record de 2,43 millions de dollars. Propulsés par l'essor du métavers, jusqu'où iront les NFT en 2022 ?