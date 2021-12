Métavers : Nike rachète une marque de baskets virtuelles vendues sous forme de NFT

Nike s'est lancé à bras ouverts dans le métavers. La marque américaine vient d'annoncer le rachat d'une entreprise spécialisée dans la conception de baskets virtuelles sous la forme de NFT. Nike a également ouvert un monde virtuel sur Roblox.

Le changement de nom de Facebook, devenu Meta, a donné un coup de fouet au métavers, l'univers numérique en réalité virtuelle et augmentée qui promet de devenir l'Internet de demain. Plusieurs marques de renom se sont déjà intéressées au sujet, comme Louis Vuitton, Burberry ou encore Ferrari, afin de surfer sur la tendance.

C'est aussi le cas de Nike, la célèbre marque de sneakers. La firme américaine a récemment révélé son intention de lancer “des chaussures, des vêtements, des chapeaux et casquettes, des lunettes, des sacs, des équipements sportifs, des objets d’art, des jouets et des accessoires virtuels, accessibles en ligne et non téléchargeables, destinés à une utilisation dans des environnements virtuels ”.

Nike va vendre des chaussures virtuelles dans le métavers

Dans l'optique de développer son empreinte dans le métavers, Nike vient d'annoncer le rachat de RTFKT, une start-up spécialisée dans la création de baskets virtuelles sous la forme de jetons non fongibles (NFTs). Pour ceux qui ne connaissent pas, un NFT est un actif virtuel qui permet d'authentifier des oeuvres d'Art en les inscrivant dans une blockchain, un registre décentralisé et infalsifiable. L'arrivée des NFT et du procédé de tokénisation, consistant à encoder l'oeuvre et son empreinte numérique dans un registre blockchain, ambitionnent de révolutionner le marché de l'Art.

Fondée en 2020, l'entreprise propose des collections de baskets virtuelles vendues à des sommes parfois titanesques. Grâce à des associations avec des artistes renommés dans le monde, RTFKT a généré un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars cette année. “Cette acquisition est la nouvelle étape qui accélère la transformation numérique de Nike. Nous acquérons une équipe de créateurs très talentueux avec une marque authentique et connectée. Notre plan est d'investir dans la marque RTFKT, de servir et de développer leur communauté innovante et créative et d'étendre l'empreinte et les capacités numériques de Nike”, déclare John Donahoe, PDG de Nike.

Ces sneakers numériques peuvent être portées par des avatars dans des mondes virtuelles, dans des réunions Zoom ou Google Meet, ou affichées en réalité augmentée par le biais d'un smartphone. Bien décidé à s'imposer dans le métavers, Nike a aussi ouvert un monde virtuelle appelé “NikeLand” dans l'univers du jeu Roblox. Sur place, les joueurs peuvent participer à des mini-jeux, tels que Dodgeball (la balle et le prisonnier), Tag (le chat et la souris) ou The Floor Is Lava (le sol est de la lave).