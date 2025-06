Des lunettes qui corrigent tous les problèmes de vue sans changer les verres, cette invention pourrait tout changer

La société IXI a créé des lunettes capables de s'adapter en temps réel à n'importe quel problème de vue. Plus besoin d'une paire pour voir de près et d'une autre pour voir de loin. Comment ça marche ?

La course à l'innovation nous fait parfois oublier l'usage principal d'un objet. Vous en avez tous un exemple parfait dans votre poche : les smartphones. Au-delà de leur capacités à prendre des photos parfaites ou à contrôler vos autres appareils connectés, ils servent à la base à téléphoner. Une fonction qui ne connaît pas autant d'évolution que les autres citées.

C'est la même chose pour les lunettes. Elles se retrouvent bardées de capteurs capables de prendre notre pouls et de nous dire où on a rangé nos clés, mais est-ce qu'elles corrigent mieux la vision qu'avant ? La réponse est non pour Niko Eiden, cofondateur et PDG de IXI. “Aucun des géants de la technologie ne s'attaque à la vue“, résume-t-il lors d'une interview avec The Next Web.

Qu'à cela ne tienne, il s'en chargera lui-même avec son équipe. L'idée est simple sur le papier : fabriquer des lunettes capables de changer en temps réel la correction des verres selon ce que regarde la personne. “Nous essayons d'opérer le même changement que celui qui s'est produit pour les appareils photo : de la mise au point fixe à la mise au point manuelle, puis à la mise au point automatique“, explique Eiden.

Une paire de lunette unique pour corriger n'importe quel problème de vue, ça existe

Pour y parvenir, pas besoin de capteurs volumineux ou gourmands en énergie. Celui des lunettes de IXI consomme peu et sa finesse permet de l'intégrer aux montures existantes. Il émet des impulsions lumineuses et mesurent les réflexions qui rebondissent sur votre œil. Ce faisant, le capteur est capable de dire si vous regardez quelque chose de près, de loin ou entre les deux.

Les lentilles des lunettes renferment une couche de cristal liquide prise entre deux couches de plastique. Le capteur lui envoie les données récoltées via des signaux électriques, ce qui va modifier la structure des cristaux liquides. La lumière n'est alors plus réceptionnée de la même manière par les lentilles, c'est la fameuse mise au point sur ce que vous regardez. L'ensemble du processus prend environ 0,2 secondes. Très encourageant, même si nous n'en sommes pas encore à la commercialisation.

Des résultats prometteurs, mais qui nécessitent encore des ajustements

IXI fait face à plusieurs problématiques qu'il faut absolument régler avant d'envisager une mise sur le marché. La zone capable d'ajuster la mise au point est pour l'instant assez restreinte et on observe des distorsions sur les bords des verres. Les situations lors desquelles on bascule rapidement d'une vision proche à une vision plus lointaine, comme descendre des escaliers, ne sont pas encore bien gérées.

Le produit final devra être aussi efficace et agréable sur une journée entière que les lunettes actuelles. Sans oublier que les verres correctifs sont prescrits, ce qui oblige ceux de IXI à répondre aux diverses exigences médicales. Une fois ces obstacles surmontés, nous pourrions donc avoir une seule paire de lunettes pour conduire, lire, faire du sport, travailler…

Niko Eiden ne sait pas encore si IXI sera la première société à proposer un tel produit. En France, la startup Laclarée travaille à un système similaire. Idem chez Elcyo au Japon. Fairplay, le PDG rappelle que ce n'est pas vraiment ça l'important. “De la lentille statique à la lentille dynamique, c'est une évolution naturelle. Qu'il s'agisse de nous ou d'une autre entreprise, quelqu'un finira par trouver la solution“.