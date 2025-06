Windows : vous n’allez plus reconnaître le Microsoft Store, voici tout ce qui va changer

Microsoft annonce des changements à venir sur son magasin d'applications, le Microsoft Store. Voici les nouveautés auxquelles les utilisateurs de Windows auront droit dans les prochaines semaines.

Il était une fois Windows

Même si vous ne vous en servez pas, le Microsoft Store présent sur Windows 10 et 11 travaille en coulisse. Il suffit de l'ouvrir et de vous rendre dans Bibliothèque pour constater que plusieurs applications présentes sur votre PC viennent de là.

Paint, Photos, Mobile connecté, la Calculatrice… Tous ces programmes s'installent et se mettent à jour depuis le magasin. La firme de Redmond aimerait bien que les utilisateurs ne s'arrêtent pas à ça, et c'est pourquoi elle tente de le rendre plus attirant.

Dans un billet de blog qui lui est entièrement consacré, on apprend les changements à venir sur le Microsoft Store. Pas de refonte graphique à l'horizon, mais de nombreuses modifications à la fois visibles et invisibles pour une expérience optimisée. Voyons en détail ce qui arrive dans les prochaines semaines.

Le Microsoft Store de Windows va se transformer avec ces nouveautés

D'abord, la page d'accueil du Microsoft Store va afficher des recommandations personnalisées. C'est ce que l'on peut voir sur l'image qui sert d’illustration à cet article. Les propositions se basent sur “les activités récentes, les tendances dans votre région et les offres les plus récentes“. Il sera possible de les désactiver.

Vient ensuite Copilot, l'assistant IA de Microsoft. Sa présence ne surprendra personne tant l'entreprise cherche à l'intégrer partout depuis des années. Lorsque vous êtes sur la page d'une application, vous pouvez poser des questions à l'IA pour, par exemple, connaître les points forts du programme, ou le comparer à un autre. La fonctionnalité est réservée aux utilisateurs américains.

Toujours lorsque vous regardez la page d'un programme en particulier, le Microsoft Store affichera en bas à droite un encart “Découvrez plus“. Il vous montrera d'autres applications similaire susceptibles de vous intéresser.

Le magasin sera également mieux intégré à l'ensemble du système. Sur la capture d'écran ci-dessous, on peut voir qu'effectuer une recherche Windows pourra donner comme résultat le téléchargement direct d'une application depuis le Store. Plutôt pratique.

De la même manière, faire un clic droit sur un fichier puis choisir “Ouvrir avec” vous suggérera l'installation d'un programme adapté si vous n'en avez pas déjà un. Pour le moment, seuls les inscrits au programme Windows Insider aux États-Unis et en Chine verront cette option.

Enfin, Microsoft a opéré plusieurs changements sous le capot pour que la recherche d'une appli dans le magasin soit plus pertinente. Le Store en lui-même et également plus rapide, deux fois plus qu'il y a 6 mois d'après le géant de la Tech. Et si tout cela ne parvient pas à vous convaincre de son utilité, soyez patient : d'ici la fin de l'année, il sera possible de désinstaller le Microsoft Store en Europe.