Malware Android : ces 104 applications du Play Store cachent un virus appelé Soraka

Un nouveau malware Android a été repéré sur le Play Store. Baptisé Soraka, le logiciel malveillant se cache dans le code de 104 applications présentes sur la boutique de Google. Au total, elles ont été téléchargées par plus de 4,6 millions d’internautes dans le monde au cours des derniers mois.

Ce 19 décembre 2019, les chercheurs en cybersécurité de White Ops Threat Intelligence ont révélé la présence de 104 applications Android frauduleuses sur le Play Store. Un virus appelé Soraka (un nom russe issu de l’argot) a été en effet identifié dans le code des applications. Son seul objectif : afficher des publicités intrusives sur l’écran du smartphone de ses victimes. Le malware est même capable d’afficher des annonces sur un écran en veille ou verrouillé. Grâce à des adwares de ce genre, les pirates génèrent des revenus publicitaires en un temps record.

Plus élaboré que les derniers maliciels publicitaires repérés sur Android, Soraka est capable de dissimuler sa présence vis à vis des systèmes de détection. « Les fraudeurs deviennent de plus en plus intelligents – ils savent que c’est maintenant une course aux armements, ils essaient donc de ralentir les analyses avec des tactiques. Nous constatons de plus en plus des astuces de dissimulation » explique John Laycock, chercheur chez White Ops, à nos confrères de Forbes. Par exemple, Soraka attend un certain laps de temps après l’installation pour inonder la victime de publicités. De plus, le maliciel est capable de stopper l’apparition d’annonces si un système de détection est en cours.

La liste des 104 applications Android infectées

La plupart des applications contenant Soraka ont été mises en ligne sur le Play Store il y a seulement quelques mois, généralement aux alentours du mois de septembre 2019. Pourtant, les chercheurs estiment que le malware est rapidement parvenu s’infiltrer au sein de 4,6 millions de smartphones Android. Avant d’installer une application inconnue, on vous conseille de vérifier si le nom du package ne se trouve pas dans la liste ci-dessous :

com.cute.love.test.android com.daily.wonderfull.moment com.dailycostmaster.android com.dangerous.writing.note com.data.securite.data com.days.daysmatter365.android com.days.remind.calendar com.detector.noise.tool com.dodge.emoji.game com.dog.bark.picture.puzzle com.drink.water.remind.you com.ezzz.fan.sleep.noise com.fake.call.girlfriend.prank2019 com.fakecaller.android com.fake.caller.plus com.false.location com.fancy.lovetest.android com.fast.code.scanner.nmd com.filemanagerkilopro.android com.filemanagerupro.android com.filemanageryo.android com.filemanagerzeropro.android com.find.difference.detective.little com.find.you.lover.test com.frame.easy.phone com.frank.video.call.lite com.free.code.scanner.nmd com.free.lucky.prediction.test com.funny.lie.truth.detector com.funny.word.game.english com.game.color.hunter com.ice.survival.berg com.idays.dayscounter.android com.important.days.matter com.instanomo.android com.isleep.cycleclock.android com.led.color.light.rolling com.lite.fake.gps.location com.lovetest.plus.android com.love.yourself.women com.lucky.charm.text com.lucky.destiny.teller com.magnifying.glass.tool com.math.braingame.puzzle.riddle com.math.iq.puzzle.riddle.braingame com.math.puzzles.riddle.braingame com.multiple.scanner.plus.nmd com.my.big.days.counter com.my.constellation.love.work com.my.pocker.mobile.mirror com.nanny.tool.data com.nice.mobile.mirror.hd com.nomophotoeditor.android com.non.stop.writing com.phone.lite.frame com.phone.mirror.pro com.pocker.pro.mobile.mirror com.prank.call.fake.ring com.phonecallmaker.android com.pro.test.noise com.puzzle.cute.dog.android com.scan.code.tool com.simple.days.counter com.sleep.comfortable.sounds com.sleep.in.rain com.sleepassistantool.android com.sleeptimer.android com.smart.scanner.master.nmd com.test.find.your.love com.test.fortune.tester com.test.lover.match com.tiny.scanner.tool.nmd com.wmmaster.android com.word.fun.level.english good.lucky.is.coming.hh mobi.clock.android my.lucky.goddness.today.test newest.android.fake.location.changer nmd.andriod.better.calculator.plus nmd.andriod.mobile.calculator.master nmd.android.best.fortune.explorer nmd.android.better.fortune.signs nmd.android.clam.white.noise nmd.android.fake.incoming.call nmd.android.good.luck.everyday nmd.android.location.faker.master nmd.android.multiple.fortune.test nmd.android.scanner.master.plus nmd.android.test.what.suitable photo.editor.pro.magic pic.art.photo.studio.picture relax.ezzz.sleep.cradle super.lucky.magican.newest test.you.romantic.quize well.sleep.guard.relax your.best.lucky.master.test.new com.ssdk.test bedtime.reminder.lite.sleep com.frank.video.call.lite.pro.prank com.personal.fortune.text com.daily.best.suit.you com.false.call.trick magicball.funnyapp.useful.crystal yourdestinypredict.yourlifetest.amazingma gic

Averti par White Ops, Google devrait supprimer rapidement les applications concernées de sa plateforme. Afin d’éviter les mauvaises surprises, White Ops conseille aux utilisateurs Android de consulter les avis et les commentaires avant d’installer une application. Dans ce cas-ci (et comme dans la plupart des cas), un rapide détour dans la section commentaires permet de repérer l’arnaque avant qu’il ne soit trop tard. De nombreux internautes ayant déjà essayé une des applications ci-dessus se plaignent dans les commentaires d’être envahi d’annonces publicitaires. Par sécurité, on vous conseille aussi d’opter pour un antivirus Android.

Source : White Ops Threat Intelligence