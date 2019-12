Malware Android : désinstallez vite ces 7 applications du Play Store, elles sont infestées de virus !

Un nouveau cas de malware Android a été identifié sur le Google Play Store. Kaspersky vient en effet de découvrir la présence d’un agaçant adware dans le code de 7 applications disponibles sur la boutique. Une fois infiltrées sur votre smartphone, elles vont afficher des annonces publicitaires intempestives.

Ce 13 décembre 2019, Tatyana Shishkova, chercheuse en cybersécurité chez Kaspersky, a découvert un malware publicitaire dans le code de quatre applications Android du Play Store. Quelques jours plus tôt, l’experte avait déjà identifié un logiciel malveillant similaire au sein de 3 applications Android. Voici la liste des applications incriminées au cours des dernières semaines :

Une fois installé sur votre téléphone, le adware va rapidement afficher des publicités intrusives à l’écran. Dans la plupart des cas, les annonces se présenteront sous la forme de fenêtres « pop-up ». Si des fenêtres pop-up s’ouvrent régulièrement sans raison, même si votre téléphone est verrouillé, vous pourriez faire partie des victimes. Grâce à ce type de virus, les pirates empochent rapidement d’importants revenus publicitaires. Pendant ce temps, le malware va réduire l’autonomie, la durée de vie de la batterie de votre téléphone et amoindrir ses performances.

D’après le tweet de Tatyana Shishkova, les applications vérolées ont été téléchargées par plus de 28 000 internautes directement depuis le Google Play Store. Pour le moment, la firme de Mountain View n’a toujours banni les applications mentionnées de sa boutique. La chercheuse conseille aux internautes de consulter les avis et les commentaires des utilisateurs du Play Store avant d’installer une application inconnue. Dans ce cas-ci, un rapide coup d’oeil dans la section commentaires permet déjà de déceler la présence du logiciel malveillant.

« Des publicités s’affichent toutes les deux minutes depuis que j’ai ouvert l’application. Elles continuent d’apparaître même si vous fermez l’application » témoignage un internaute. « C’est un adware ! J’ai des publicités affichées sur toutes mes applications » précise un autre. On vous invite à télécharger un de ces antivirus Android gratuits pour repérer les virus éventuels cachés sur votre téléphone. Aviez-vous installé une des applications de la liste ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

#Adware on Google Play in apps with more than 16,100,000 installs in total. Thanks to Igor Golovinhttps://t.co/cK4uX6oRAj 10,000,000+ installshttps://t.co/AssfFxA37Z 5,000,000+ installshttps://t.co/pH0qLC0p25 1,000,000+ installshttps://t.co/GrjBPpwaMg 100,000+ installs

(1/3) pic.twitter.com/MGelcsMlng

— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 13, 2019