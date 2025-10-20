Mais que sont ces applications XR qui apparaissent sur le Google Play Store ?

Le mystère autour du casque XR de Samsung touche bientôt à sa fin. Alors que sa présentation officielle approche, de nouveaux indices viennent confirmer son arrivée imminente. Les premières applications compatibles viennent tout juste d’être repérées sur le Play Store.

Depuis plusieurs mois, Samsung prépare le terrain pour un produit très attendu. Le constructeur coréen souhaite s’imposer dans un secteur où la concurrence s’intensifie, notamment face à Apple et Meta. Annoncé depuis plus d’un an, son casque de réalité mixte est présenté comme la prochaine grande étape de son écosystème mobile et connecté.

Baptisé provisoirement Project Moohan, ce casque promet d’associer réalité virtuelle et augmentée dans une même interface. Après plusieurs teasers et fuites, Samsung a confirmé la date de présentation officielle : la nuit du 21 au 22 octobre. En attendant cet événement, plusieurs éléments commencent déjà à dévoiler ses fonctionnalités, notamment sur le Play Store d’Android.

Des applications XR s’affichent déjà sur le Google Play Store avant la présentation du casque Galaxy XR de Samsung

Plusieurs applications et jeux marqués du label « XR » viennent d’apparaître sur la boutique Android. Ce sigle, pour Extended Reality, désigne les programmes conçus pour la nouvelle plateforme logicielle qui accompagnera le casque. Parmi eux, on retrouve des jeux de tir spatiaux, des expériences de mini-golf en réalité virtuelle, ou encore des outils pour afficher un écran virtuel géant devant soi. Ces applications rappellent celles déjà proposées sur les casques Meta Quest, signe que Samsung vise un public similaire. La présence de ces premiers titres montre que Samsung et Google ont déjà ouvert la voie à un catalogue d’applis adaptées, signe d’une préparation technique bien avancée avant le lancement officiel.

Derrière ces apparitions, tout indique que le lancement du Galaxy XR est désormais imminent. Le casque devrait être commercialisé autour de 1500 euros, un prix encore à confirmer mais cohérent avec les précédentes fuites. Développé en partenariat avec Google, l’appareil reposera sur Android XR, un système pensé pour intégrer l’intelligence artificielle Gemini et des fonctions avancées comme la traduction instantanée. Avec cette approche mêlant VR, AR et IA, Samsung espère proposer une alternative solide au Vision Pro d’Apple. Le rendez-vous est donc fixé au 21 octobre pour découvrir enfin le casque tant attendu.