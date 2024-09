Mais où sont passées les Citroën e-C3 du leasing social ?

Alors que les livraisons de la Citroën e-C3 doivent officiellement débuter en octobre 2024, le constructeur français devra tout d'abord fournir les modèles commandés via le leasing social du gouvernement. Problème, la date butoir approche à grands pas, et les livraisons se font toujours attendre.

En début d'année 2024, Citroën a officiellement ouvert les commandes de sa Citroën ë-C3, son nouveau SUV compact électrique. Avec un prix de départ fixé à seulement 19 990 € une fois le bonus écologique de 4 000 € déduit, le dernier né de la marque aux chevrons a rapidement attisé l'intérêt des consommateurs.

D'autant que la Citroën ë-C3 a d'autres atouts à faire valoir, à commencer par son autonomie plutôt correcte de 326 km en cycle mixte WLTP (près de 460 km en milieu urbain), sa puissance de charge de 100 kW pour passer de 20 à 80 % en 26 minutes, ou encore ses nombreux équipements de série comme les feux diurnes à LED, les suspensions Citroën Advanced Comfort, l'aide au stationnement arrière, le freinage automatique d'urgence ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Un gros succès grâce au leasing social

De plus, le constructeur français a rapidement fait savoir que la Citroën ë-C3 ferait bien partie des véhicules éligibles au leasing social. Via cette fameuse mesure mise en place par le gouvernement, les ménages français les plus modestes ont donc pu passer commande d'une ë-C3 en LLD (ndlr : location longue durée) à un prix imbattable : 54 € par mois !

Fatalement, de nombreux clients ont jeté leur dévolu sur la dernière production de Citroën, du moins jusqu'à l'arrêt des commandes décrétée vers la mi-février 2024. Période à laquelle le gouvernement a choisi de stopper net le leasing social, face à une demande bien trop forte.

Reste donc maintenant à Citroën d'honorer cet important carnet de commandes avant le 30 septembre 2024. Pourquoi cette date ? Il s'agit de la date butoir fixée par le gouvernement aux constructeurs pour livrer les véhicules vendus via le leasing social. Là où le bât blesse, c'est que de nombreux clients affirment sur les réseaux sociaux et les forums de sites spécialisés comme Automobile Propre qu'ils attendent toujours une date de livraison.

Les livraisons se font attendre, et l'inquiétude grimpe

Et il faut dire que c'est plutôt inquiétant. Pour cause, si Citroën ne parvient pas à livrer à temps les ë-C3 du leasing social, le coup de pouce de 13 000 € prévu par le dispositif (7 000 € de bonus et 6 000 € de surprime financés par le gouvernement) sera sévèrement amputé. En effet, si le bonus écologique sera maintenu, ce ne sera pas le cas de l'aide leasing !

Il est donc primordial pour les clients comme pour Citroën de livrer en priorité les ë-C3 du leasing social, quitte à retarder l'arrivée des modèles commandés sans l'aide gouvernementale. Fait intrigant, nous avons constaté en nous rendant sur le store français de la marque que l'ë-C3 électrique n'était tout simplement plus disponible à l'achat.

Une manière pour le constructeur de temporiser… Et surtout d'éviter des délais interminables pour les derniers acheteurs ? En début de journée, nous avons essayé de contacter l'une des concessions du constructeur, tout comme son service de relations Presse pour tenter d'en savoir plus sur le sujet. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès nous aurons une réponse à vous fournir.