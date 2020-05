MagicBook Pro : processeur Intel de 10e génération, GPU Nvidia, l’ultra-portable d’Honor se met à jour

Honor vient de dévoiler son nouveau Magicbook Pro. Pas de révolution en vue pour cet ordinateur de 16 pouces qui reprend le design du précédent modèle. Cependant, il se met à jour avec un processeur Intel Core de 10e génération et un GPU dédié.

Honor rafraîchit son Magicbook Pro. L’ultra-portable de la marque chinoise connait en effet une cure de jouvence avec cette édition 2020. Le design reste le même, puisque nous avons là une mise à jour technique. Un modèle 2020 destiné aux nouveaux acheteurs, et non aux possesseurs de la version précédente.

Le PC garde sa coque en aluminium et son capteur d’empreintes au niveau du clavier. Pas de changement au niveau de l’écran non plus. Honor continue de miser sur la dalle IPS LCD de 16,1 pouces, une taille toujours rare sur le marché, d’une définition de 1920 x 1080 pixels. De même, les petites notes de design héritées des Matebook Pro de Huawei, comme la webcam cachée dans une touche du clavier, restent bien présente.

Vendu à moins de 1000 euros

C’est au niveau composants qu’il faut chercher la nouveauté. Ainsi, Honor propose un processeur Intel Core i5-10210U ou i7-10510U de 10e génération et basse consommation. Le Magicbook Pro embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Enfin, notons la présence d’un GPU Nvidia GeForce MX350. Modeste, il peut tout de même faire tourner des jeux peu gourmands, comme Fortnite, à trente images par seconde. Côté connectique, pas de changement par rapport à l’année dernière, puisque le laptop propose un port USB Type-C, trois ports UBS 3.0 Type-A et un port HDMI.

L’ordinateur a été annoncé pour la Chine, mais nous devrions le voir arriver en France dans les prochains mois. La version dotée d’un processeur Intel Core i5 sera vendu pour l’équivalent de 775 euros tandis que la version Intel Core i7 est fixée au prix de 865 euros. Reste à voir si les prix français respecteront cette fourchette.