Alienware Area-51m R2 officiel : Core-i9, SSD de 4 To, RTX 2080 Super ou Radeon RX 5700M pour… 3000 dollars !

Alienware, la marque gamer de Dell, présente ses nouveautés dont une version « R2 » de son Area-51m, PC gamer (trans)portable sans concession devenu iconique dès son premier lancement. Il arrivera en France le 23 juin, un peu après les nouvelles versions des m15 et m17. Mais il précèdera de quelques jours la nouvelle tour Aurora estampillé R11. Et tous offriront des options avec carte graphique AMD. Présentations.

Si vous êtes un gamer sur PC, il aura certainement été difficile de passer à côté du lancement de l’Area-51m d’Alienware. Nous avons publié un test complet de ce PC sans concession (sauf peut-être sa portabilité) et nous avons été très surpris des performances offertes par cette plate-forme. Un an plus tard, la division gamer de Dell revient avec l’Area-51m R2. Ce digne successeur a été présenté par Dell dans le cadre du renouvellement de printemps de la gamme Alienware. Nous évoquerons ces autres modèles en deuxième partie de cet article.

L’Area-51m R2 conserve les atouts de son prédécesseur, aussi ergonomique que technique, et son positionnement pointu. Nous retrouvons donc le grand écran de 17,3 pouces (Full HD+ ou Ultra HD+) et un design prônant le refroidissement de la plate-forme. Côté configuration, le R2 propose la dernière génération de Core i d’Intel, du Core i7 octo-core au Core-i9 deca-core. Côté RAM, les options s’échelonnent de 8 à 64 Go de DDR4 à 2,9 GHz. Vous pouvez également opter pour 32 Go de RAM en DDR4 XPM à 3,2 GHz.

Côté stockage, le R2 propose de 256 Go sur un seul SSD à 4 To sur deux SSD, avec des options en RAID0 pour optimiser encore les performances. Le R2 propose plusieurs options de carte graphique : du Nvidia GeForce, bien sûr, avec une gamme qui démarre avec la GTX 1660 Ti et finit avec la RTX 2080 Super. Mais Alienware glisse aussi une option AMD avec la Radeon RX 5700M. Le R2 arrivera en France le 23 juin. Son prix n’a pas encore été dévoilé en euro. Mais il sera proposé à partir de 3000 dollars outre-Atlantique. Cela vous donne une idée.

Définition UHD+ ou dalle 300 Hz, il faut choisir !

Alienware ne rafraîchit donc pas que l’Area-51m. Il en profite pour renouveler aussi les PC portables de la gamme M et intègre une nouvelle tour Aurora. Les deux laptops sont les M15 R3 et M17 R3, successeurs des R2 de 2019. Alienware ne fait ici aucun changement esthétique (ils profitent donc de l’excellent châssis Alienware M) et fait simplement évoluer les composants de ses deux plates-formes. Core i5, i7 ou i9 côté processeur. 8 à 32 Go de DDR4 côté mémoire vive. 256 Go à 4 To pour le stockage (en simple ou double configuration, avec possibilité d’établir un RAID0).

Côté GPU, de Nvidia GeForce GTX 1650 à RTX 2080 Super ou AMD Radeon RX5500M. Écran Full HD+ (taux de rafraichissement jusqu’à 300 Hz) ou Ultra HD+ (rafraichissement 60 Hz) côté affichage (avec une option OLED pour le M15 R3). Les prix démarrent à 1699 euros pour le M15 R3 et à 1799 euros pour le M17 R3. Ils arriveront tous deux le 12 juin.

Une alimentation monstrueuse de 1000 watts en option

Évoquons enfin de l’Aurora R11, la nouvelle tour Alienware. L’intérêt premier de cette nouvelle tour est le système de refroidissement liquide sur la carte graphique qui assure des performances optimales et une réduction significative de la nuisance sonore grâce à une baisse de la température du GPU de 19,5 % selon les mesures de Dell. La tour est livrée avec des Core i5, i7 ou i9, de 8 à 64 Go de RAM Hyper X Fury (version 2,9 GHz ou 3,2 GHz au choix), 256 Go à 4 To de stockage (plateau ou SSD, voire les deux), une ou deux cartes graphiques GeForce ou Radeon ici aussi. En option, l’alimentation peut atteindre 1000 watts (550 watts en standard). Pas de prix encore, mais une date de lancement fixée au 21 juillet.