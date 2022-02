macOS : Apple demande aux utilisateurs de Macs non compatibles d’installer la mise à jour

Les utilisateurs de macOS qui ne peuvent pas installer la dernière mise à jour semblent très agacés des relances intempestives d’Apple. En effet, alors que leur Mac est trop vieux pour faire tourner Monterey, il continue tout de même de recevoir des notifications de la part de la firme de Cupertino.

À chaque nouvelle mise à jour, ce sont plusieurs PC trop vieux ou pas assez puissants qui sont privés d’installation. Pourtant inévitable, ce constat a notamment fait grand bruit lors du lancement de Windows 11, notamment à cause de l’affaire de la puce TPM 2.0. S’il peut parfois être difficile pour les utilisateurs d’avaler la pilule, elle l’est encore plus quand le constructeur les alerte par erreur que la mise à jour est disponible.

C’est en effet ce qui arrive à de nombreux utilisateurs de MacBook Air mi-2013, les MacBook Pro fin 2013, les iMac mi-2014, et les MacBook début 2015. Ces derniers n’ont malheureusement pas accès à la mise à jour macOS Monterey, ce qui n’empêche pas Apple de leur envoyer des notifications à répétition. Certains ont alors cru que leur ordinateur avait rejoint la liste des appareils compatibles. Mais non, il s’agit tout simplement d’une erreur de la firme de Cupertino.

Apple veut absolument que tous les utilisateurs installent macOS Monterey.

« Cher Apple, je pense que vous savez que mon MacBook Air est assez vieux et que Monterey n’est pas pris en charge. Pourquoi continuez-vous à m’envoyer ces alertes ? Veuillez arrêter s’il vous plaît », écrit ainsi un utilisateur agacé sur Twitter. Et on peut le comprendre : si Monterey a corrigé quelques bugs à son arrivée, l’OS vient également avec son lot de bugs handicapants.

En outre, il reste possible d’installer la mise à jour même si vous n’avez pas un Mac compatible. Il faut pour cela passer par OpenCore Legacy Patcher, un logiciel qui permet précisément de contourner les restrictions système. Néanmoins, on ne peut pas vraiment vous conseiller cette solution, celle-ci présentant de nombreux risques quand on ne sait pas parfaitement ce que l’on fait. Mieux vaut attendre qu’Apple résolve le problème, donc.