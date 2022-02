MacBook : la mise à jour macOS Monterey 12.3 corrige le bug qui vide la batterie

Les MacBook ont récemment rencontré un bug avec la connexion Bluetooth. Après l'installation de macOS Monterey 12.2, le Bluetooth de certains ordinateurs s'est mis à pomper l'énergie de la batterie. Conscient d'une défaillance, Apple a intégré un correctif à la mise à jour macOS Monterey 12.3, dont la deuxième beta vient d'être déployée.

Il y a deux semaines, Apple a déployé la mise à jour macOS Monterey 12.2 sur tous les MacBook compatibles. Cette mise à jour permettait surtout aux utilisateurs d'un MacBook Pro 2021 de profiter à fond de l'écran ProMotion 120 Hz. Safari, le navigateur par défaut intégré aux machines, est désormais capable d'afficher le contenu des pages web avec une fréquence de rafraîchissement élevée.

La mise à jour contenait aussi inévitablement une série de correctifs. Malheureusement, l'installation du firmware s'est accompagnée de l'apparition d'un bug sur certains MacBook, dont les MacBook Pro 2021. D'après les témoignages apparus en ligne, la batterie de l'ordinateur se vide extrêmement vite depuis le passage à macOS Monterey 12.2.

Apple corrige le bug du Bluetooth des MacBook avec macOS 12.3

Apparemment, les ordinateurs en mode veille étaient constamment “réveillés” par l'activation intermittente du Bluetooth. Selon les témoignages, la connexion Bluetooth s'est mise à accaparer plus d'énergie qu'à l'accoutumée. Cette défaillance contribuait à drainer l'autonomie de l'accumulateur alors que les MacBook étaient inutilisés. C'est uniquement le cas des machines jumelées à des accessoires, comme des souris, claviers ou des écouteurs.

In fine, les usagers qui laissent leur machine en veille pendant la nuit, et pendant leur sommeil, retrouvaient un engin déchargé à leur réveil. Si vous avez l'habitude de brancher votre terminal la nuit, vous n'avez probablement rien remarqué. Pour vérifier si le Bluetooth consomme trop de batterie, vous pouvez vous rendre dans Préférences Système, puis dans la section Batterie et consulter l'historique d'utilisation.

Pour corriger le tir, les développeurs d'Apple se sont rapidement mis à travailler sur un correctif. Visiblement, un patch destiné à combler cette défaillance a été intégré à la mise à jour macOS 12.3, actuellement disponible en version beta. Après avoir installé la deuxième beta, plusieurs usagers ont remarqué que le bug avait disparu. Malheureusement, la version finale du firmware n'est pas attendue avant mars. En attendant, on vous conseille de couper la connexion Bluetooth de votre MacBook si vous le laissez en veille.