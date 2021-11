MacBook Pro 2021 : le Wi-Fi est plus lent que sur les Mac Intel

Apple n’a pas fait qu’améliorer ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces par rapport à la génération précédente, puisque ceux-ci offrent des débits Wi-Fi beaucoup moins importants que leurs prédécesseurs.

Apple vient de publier les caractéristiques techniques précises des modems intégrés aux nouveaux MacBook pro 14 et 16 pouces qu’elle a présentés il y a deux semaines, et celles-ci ne vont pas ravir tous les utilisateurs.

En effet, la page de support dévoile que les puces M1 Pro et M1 Max n’offrent aucune amélioration au niveau du Wi-Fi par rapport à la puce M1 des MacBook Air 2020. Celles-ci sont même moins puissantes que les modems intégrés aux ordinateurs de la génération précédente, qui était équipée de processeurs Intel.

Lire également : Apple explique pourquoi les MacBook Pro 2021 n’ont pas Face ID malgré l’encoche

Il faudra s’assurer d’utiliser le Wi-Fi 6 avec les nouveaux MacBook Pro

Les nouveaux MacBook Pro sont compatibles avec la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) comme les MacBook Air et leurs puces M1. Ils offrent un débit maximum de 1200 Mbps en utilisant cette norme sur la bande 5 GHz, mais voient le débit maximal s’effondrer à seulement 866 Mbps si vous utilisez le Wi-Fi 5.

En comparaison, les Mac Intel précédents n’étaient pas compatibles avec le Wi-Fi 6, mais offraient un débit théorique maximum de 1300 Mbps en Wi-Fi 5 (802.11ac) sur la bande 5 GHz. Les Mac Intel connectés en Wi-Fi 5 proposent donc un meilleur débit que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces connectés en Wi-Fi 6.

Il est probable que l'écart de vitesse soit dû au fait que les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max prennent en charge un maximum de deux flux spatiaux MIMO, contre trois pour les modèles Intel. Vous ne remarquerez probablement pas la différence au quotidien, mais il est étonnant de voir Apple réduire les débits en Wi-Fi 5 sur sa nouvelle génération de MacBook Pro, puisque tous les utilisateurs n’ont pas encore adopté de routeur compatible Wi-Fi 6.

Néanmoins, on sait que le Wi-Fi 6 permet de mieux gérer les connexions dans un foyer, donc même si les débits théoriques sont plus lents sur les nouveaux MacBook Pro, vous obtiendrez probablement de meilleurs débits et une meilleure stabilité en Wi-Fi 6 qu’en Wi-Fi 5 sur les Mac Intel. De plus, on sait que cette nouvelle norme est plus économe en énergie, et que le passage de 3 à seulement 2 flux spatiaux MIMO a pour effet d’augmenter l’autonomie des appareils. C’est donc un excellent compromis.

Source : Apple