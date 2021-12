Son MacBook Pro prend brusquement feu sous son lit pendant la nuit

Un détenteur de MacBook Pro dormait paisiblement quand il a brusquement été réveillé par une odeur âcre. Son MacBook Pro, qui se trouvait sous lit, était tout bonnement en train de brûler. L'utilisateur a essuyé quelques brûlures mineures sur la main en retirant l'appareil enflammé. Apple, dont la responsabilité est pointée du doigt, n'a pas encore réagi.

Son MacBook Pro a subitement pris feu dans la nuit. C'est sur le réseau social Reddit que l'utilisateur Squeezieful a partagé sa mésaventure qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Selon son récit, il avait placé son ordinateur sous son lit avant de tomber dans les bras de Morphée. Celui-ci était en veille mais n'était pas en cours de chargement.

Au cours de la nuit, il a alors été réveillé par la fumée toxique émanant du MacBook qui avait brusquement pris feu. Il a ensuite réussi à éloigner l'appareil de son lit, essuyant au passage quelques brûlures mineures à la main. Il peut s'estimer heureux d'avoir pu réagir à tant. Les flammes, qui ont brûlé son tapis, auraient pu se propager dans sa demeure et provoquer un incendie. Qui plus est, les vapeurs auraient pu s'avérer mortelles.

MacBook enflammé : Apple pointé du doigt

L'utilisateur a confié que son modèle datait de 2015. Pour mémoire, Apple avait lancé un rappel pour ses MacBook Pro 15 pouces commercialisés entre septembre 2015 et février 2017. Des modèles dont la batterie risquait de surchauffer et de provoquer un incendie. Or l'utilisateur de Reddit, qui a acheté l'ordinateur en 2017, a confié qu'il avait à l'époque soumis le numéro de série de son MacBook dans le formulaire du programme de rappel. Et qu'Apple lui avait alors indiqué que son ordinateur avait « déjà été réparé pour ce problème ».

Dès lors, nous attendons la réaction officielle de la firme de Cupertino. Il semble que ce soit bien la batterie qui ait causé ce départ de feu, comme le laissent supposer les clichés partagés par la victime. Le cas échéant, la responsabilité de la Pomme serait évidemment engagée.

