MacBook 2022 : le processeur Apple M2 serait gravé en 4nm

Une rumeur en provenance de Taïwan affirme que les MacBook 2022 seront équipés d’un processeur gravé en 4 nm. Il s’agirait bien évidemment du SoC Apple M2, successeur de l’Apple M1. Cette même rumeur confirme l’arrivée de versions M2 Pro et M2 Max. Mais elles ne seront proposées qu’en 2023.

Apple a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des processeurs ARM, l’A4 datant de 2010. Avec un tel passif, la firme de Cupertino s’est lancée en 2020 sur les processeurs pour ordinateurs avec le M1. Contrairement aux processeurs Intel, le M1 fonctionne avec le jeu d’instruction ARM, comme les SoC des iPhone et des iPad. Nous avons eu l’occasion de tester les prouesses de l’Apple M1 avec le MacBook Air de 2020. Et le résultat est vraiment étonnant.

Un an plus tard, Apple n’est pas revenu avec un processeur M2, mais avec deux déclinaisons de son M1 : le M1 Pro et le M1 Max. La principale différence entre le M1 et ses deux déclinaisons est la taille, M1 Pro et M1 Max étant beaucoup plus grands. Donc beaucoup plus puissants. Les deux SoC profitent de la même finesse de gravure : 5 nm, comme l’A14 et l’A15 Bionic des iPhone 12 et 13, respectivement.

Y aura-t-il vraiment un Apple M2 pour remplacer le M1 ? Cela ne fait aucun doute. Selon une fuite relayée par Mark Gurman de Bloomberg en début de mois, Apple aurait bien l’intention de lancer un processeur M2. E celui-ci servirait à animer, entre autres, un MacBook Pro financièrement accessible en 2022. Cependant, le journaliste ne révélait aucune information technique.

Les MacBook Pro de 2022 utiliseront un processeur M2 gravé en 4 nm

Cette absence est enfin comblée grâce au site taiwanais Commercial Times. Ce dernier relaie une fuite qui dévoile certains détails sur les prochains processeurs d’Apple destinés à ses MacBook (et certainement ses iPad). Le détail le plus important est la finesse de gravure de l’Apple M2. Elle atteindra les 4 nm. Le composant sera, comme son prédécesseur, gravé chez TSMC. Et il animera des ordinateurs et des tablettes à partir du second semestre 2022. Voilà qui est parfait pour le renouvellement des MacBook Pro.

La fuite aborde également les versions Pro et Max du M2. Ces derniers devraient être gravés en 4 nm également et pourraient être présentés dans des produits commerciaux à partir du second semestre 2023, sans réelle surprise. Il est peu probable que ces déclinaisons soient gravés en 3 nm, comme vous pourriez le lire chez certains confrères. Nous nous attendons plus à ce qu’Apple change la finesse de gravure avec les M3.

La fuite du Commerce Times évoque aussi le très probable A16 Bionic qui animera la série iPhone 14. Selon le quotidien taïwanais, le SoC se déclinera en deux versions. La principale différence entre les deux réside dans le modem 5G. Le cœur des futurs iPhone devrait lui aussi être gravé en 4 nm, promesse d’excellentes performances.

