TikTok est pointé du doigt par l’Arcom pour son manque de transparence envers les fake news

L’Arcom vient de publier un rapport annuel titré « Lutte contre la manipulation de l’information sur les plateformes en ligne (Bilan 2022) ». Le gendarme de l'audiovisuel note une amélioration de la coopération avec les grands acteurs du numérique, à l'exception notable de TikTok, une plateforme qui suscite bien des interrogations.

Si l’autorité de régulation française annonce que dans l’ensemble, les entreprises se montrent de plus en plus coopératives concernant les mesures prises contre la désinformation, certaines continuent de traîner des pieds lorsqu’il s’agit de détailler les mesures prises ou tout simplement, de les mettre en place. TikTok est tout particulièrement pointé du doigt.

La loi promulguée par le gouvernement français le 20 décembre 2018 vise à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et à endiguer la diffusion de fausses informations. Elle oblige les entreprises à mettre des mesures en place. Chaque année, l’Arcom publie donc un bilan des moyens mis en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne pour éradiquer les fake news. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram et autres Snapchat : plus d’une dizaine des plus grosses plateformes ont répondu aux questions de l’Arcom concernant leurs actions en 2021.

Selon l'Arcom, Google et surtout TikTok brillent par leur manque de transparence concernant la désinformation

Malgré une coopération avec les plateformes généralement satisfaisante, le gendarme de l’audiovisuel épingle trois services qui brillent par leur manque de transparence : Google, Yahoo, mais surtout TikTok. Selon l’Arcom, le réseau social de ByteDance a « pris une place incroyable à une vitesse fulgurante ». Il touche au moins 9 millions de visiteurs par jour et propage tant de fake news que sa réponse à l’Arcom est largement insuffisante.

Selon un membre de l’Arcom, « le statu quo n’est pas possible pour TikTok ». Ce service devra procéder à « un rattrapage accéléré pour faire face à ses obligations ». La compagnie chinoise suscite l’inquiétude auprès des législateurs européens et étasuniens. TikTok envoie les données des utilisateurs en Chine. Pékin pourrait donc exploiter ces informations pour vous suivre à la trace. Si elle veut assurer son avenir en France et en Europe, la plateforme a tout intérêt à corriger le tir. Son destin aux États-Unis semble déjà scellé, à en croire un membre de l’autorité étasunienne de régulation des télécoms, TikTok y sera banni, ce n’est qu’une question de temps.

