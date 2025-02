L’un des jeux les plus attendus de Microsoft devait faire son grand retour cette année, il aura du retard finalement

Les joueurs pensaient que leur longue attente prendrait fin en 2025, mais il faudra encore faire preuve de patience. Microsoft annonce qu'un de ses jeux très attendus aura du retard.

Il y a des licences de jeu vidéo qui marquent les esprits, aussi bien ceux des critiques que des joueurs. Souvent, c'est le début d'une longue série qui se perpétue de nombreuses années après la sortie du premier opus. Et parfois, le titre sombre dans l'oubli, faute d'avoir su, ou pu, capitaliser sur son succès. Celui dont il est question ici est de ceux-là. En 2004, le fantasque Peter Molyneux, alors à la tête de Lionhead Studios, lance un jeu de rôle sur Xbox se déroulant dans l'univers fantastique d'Albion.

À l'époque, c'est la notion de liberté qui étonne. Le héros peut faire le bien ou le mal, mais aussi vivre une vie plus rangée, acheter une maison ou se marier. Il faut attendre 4 ans pour un deuxième volet, puis un troisième en 2010. S'en suit un remaster du premier épisode en 2014, et depuis, plus rien. Vous avez peut-être deviné de quel jeu nous parlons : Fable. Le nom refait surface en 2020, avant de livrer une bande-annonce en 2023. Mais alors que l'on espérait mettre la main dessus cette année, c'est la douche froide.

Il faudra attendre encore pour mettre la main sur ce jeu attendu, sa sortie est décalée

Dans le dernier épisode du podcast officiel Xbox, à retrouver ci-dessous, le directeur de Xbox Studios Craig Duncan annonce ce que beaucoup de joueurs redoutaient : Fable ne sortira pas en 2025. Les équipes ont décidé de se laisser plus de temps pour peaufiner le jeu. Duncan assure que l'attente sera récompensée avec la plus belle version d'Albion que l'on n'a jamais vu. Quant à la nouvelle date de sortie, il faut se contenter d'un vague 2026, sachant que même cette large fenêtre est à confirmer.

À partir de 15 minutes 55 dans la vidéo, vous pouvez voir quelques images de la version pré-alpha de Fable. Force est de constater que le jeu a en effet l'air de mettre l'accent sur la qualité graphique. Pour le moment, on sait que le nouveau Fable sortira sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S. Des rumeurs parlent aussi d'une sortie sur PlayStation 5 et même Switch 2, mais rien n'est officiel actuellement.