Logitech va vendre des pièces détachées pour réparer soi-même son clavier-souris

A l'image de Google, Valve ou Samsung, Logitech a décidé de s'allier avec iFixit, les spécialistes de la réparation, pour proposer à la vente des pièces détachées pour ses différents produits. Les souris sans fil MX Master et MX Anywhere seront les premières à profiter de ce partenariat dès cet été.

Au fil des années, iFixit s'est imposé comme le site référence de la réparation à domicile. Cette plateforme collaborative propose à la vente des pièces détachées pour de nombreux produits, sans oublier des tutoriels et des kits d'outils dédiés et spécialisés.

Et à l'heure où les marques cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte écologique, iFixit est devenu un partenaire de choix pour mettre à disposition des utilisateurs des composants afin de procéder eux-même aux réparations de leurs appareils. Google l'a fait pour les Pixel, Samsung pour les Galaxy les plus récents, ou encore Valve pour sa console Steam Deck.

Logitech s'allie à iFixit pour proposer des pièces détachées

Et en ce mercredi 17 mai 2023, Logitech annonce à son tour un partenariat avec iFixit. “Logitech travaille avec iFixit pour faciliter la disponibilité des pièces détachées, prendre en charge les réparations au-delà de la garantie sur certains produits et développer des guides de réparation pertinents pour prendre en charge ces réparations”, écrit la marque dans un communiqué officiel.

Cette alliance avec iFixit débutera dès cet été avec la mise en vente des pièces pour deux produits phares du constructeur : les souris sans fil MX Master et MX Anywhere. Les composants seront disponibles à l'unité ou bien en lot via des kits de réparation qui contiendront tout le nécessaire (composants, outils et jeu d'embouts de précision). Précisons néanmoins que cette opération semble concerner uniquement les Etats-Unis pour l'instant.

Par ailleurs, notez que Logitech n'a pas encore révélé les prix des pièces détachées pour ces deux souris. En outre, on en sait pas non plus quels seront les autres modèles à profiter de ce partenariat. Malgré tout, on retrouve déjà sur le hub de réparation iFixit de Logitech de nombreux produits de la marque (webcams, claviers, casques audio, enceintes Bluetooth, accessoires gaming, etc.).

Mais aucune pièce à signaler sur les fiches iFixit de ces appareils. En revanche, certaines abritent des tutoriels. Par exemple, on peut trouver un guide pour remplacer la batterie du casque audio sans fil H800 de Logitech. Précisons que ces aides ont été réalisées par des membres de la communauté iFixit, et non par la marque elle-même. Quoi qu'il en soit, reste donc à espérer que Logitech propose également des pièces détachées aux utilisateurs français dans un futur proche.