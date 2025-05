Logitech MX Vertical : le prix de la souris sans fil ergonomique dégringole pendant quelques heures !

La Logitech MX Vertical est en forte promotion chez Rakuten, grâce au vendeur français Darty. Durant quelques heures seulement, la souris sans fil ergonomique bénéficie d'une grosse réduction de 60 euros par rapport à son prix d'origine.

Vous avez jusqu'à ce soir, à 23h59 précises, pour profiter d'une belle offre sur la Logitech MX Vertical chez Rakuten. Depuis le vendeur officiel Darty, la souris sans fil ergonomique de la marque suisse est à 59,99 euros grâce à la saisie du coupon RAKUTEN5 au moment de l'étape du panier.

En sachant que le prix du produit est à 119,99 euros sur le site officiel Logitech, vous faites donc une économie non négligeable de 60 euros si vous achetez l'article chez Rakuten. Pour information, la souris Logitech MX Vertical est éligible à la livraison gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten ont droit à un cashback supplémentaire qui pourra être utilisé lors d'une prochaine commande passée sur le site Rakuten.

Fournie avec un récepteur USB Unifying et un câble de charge USB-C, la MX Vertical de Logitech est une souris ergonomique qui a été conçue pour améliorer la posture et de réduire les contraintes musculaires et la pression exercée sur le poignet. L'accessoire dispose d'un angle vertical unique de 57 degrés, d'un capteur optique haute précision de 4000 dpi, d'une surface texturée pour une prise en main naturelle et de la technologie Logitech Flow pour contrôler plusieurs ordinateurs.

La Logitech MX Vertical possède une roulette de défilement, des touches isolées, un commutateur de vitesse du curseur, des raccourcis personnalisables, un espace pour le pouce et une recharge rapide en USB-C. D'ailleurs, l'autonomie de l'appareil est estimée à quatre mois et une minute de charge offre trois heures d'utilisation.