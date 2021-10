Il utilise les aides de l’État pour se payer une carte Pokemon à 50 000€

Un Américain est accusé par son pays d’avoir détourné les aides reçues suite à la crise du Covid. Sur les 85 000 dollars qui lui ont été versés, il en a utilisé 57 789, soit environ 50 000 €, pour acheter une carte Pokemon rare. Il s’agit de la 10e carte la plus chère de l’Histoire.

25 ans après les débuts de la saga, la folie Pokemon n’a jamais été aussi vivace. De nouvelles générations continuent de sortir sur les consoles Nintendo, et, bien que son pic de popularité soit désormais derrière lui, Pokemon Go connaît toujours de beaux jours sur smartphones. Et tout comme ce papy prêt à utiliser 64 téléphones pour optimiser sa stratégie, certains fans sont prêts à tout pour attraper la créature de leur rêve. Ces derniers temps, ce sont les cartes qui connaissent un retour sur le devant de la scène.

Cet engouement du grand public est aussi récent que soudain, et a pour conséquence de faire grimper les prix à des niveaux ahurissants. Il n’est pas rare de dépenser des centaines voire des milliers d’euros pour se procurer le modèle de ses rêves. Seulement, tout le monde n’a pas forcément les économies nécessaires pour s’adonner à sa passion. Certains n’hésitent donc pas à monter des combines pour arriver à leurs fins.

Il se fait attraper avec une carte Pokemon à 50 000 euros

Pour répondre à la crise causée par le Covid-19, les États-Unis ont mis en place une subvention destinée à aider les entreprises à payer « salaires, loyers/hypothèques, services publics et autres dépenses professionnelles ordinaires ». Celle-ci s’adresse uniquement aux sociétés comptant plus de 10 employés. Mais il est possible de contourner la législation. C’est en tout cas ce qu’est parvenu à faire Vinath Oudomsine.

Ce passionné est parvenu à toucher 85 000 dollars d’aides en se faisant passer par une petite entreprise dans la panade. Il avait visiblement un objectif bien précis, puisqu’il a dépensé 57 789 dollars, soit environ 50 000 €, dans une seule carte Pokemon. On ne connait pas le nom du Pokemon en question, mais on sait qu’il s’agit de la 10e transaction la plus chère de l’Histoire dans ce domaine.

Malheureusement pour Vinath, il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne se fasse attraper. Il est désormais accusé de fraude et pourrait écoper de 20 ans de prison ainsi que d’une amende de 250 000 dollars.

Source : The Telegraph