L’iPhone SE 4 a une fenêtre de sortie et elle est imminente, voici quand il serait disponible

Selon des sources fiables, Apple s'apprête à présenter son iPhone SE 4 très bientôt, pour une commercialisation presque en suivant. Voici quand l'on peut s'attendre à découvrir puis mettre la main sur l'iPhone abordable.

Les fabricants de smartphones savent bien que tout le monde ne peut pas mettre 1 000 € dans un nouveau modèle. Même Apple, pourtant positionné exclusivement sur le haut de gamme pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, les gros constructeurs possèdent une gamme plus abordable, sans pour autant sacrifier le reste. Google à sa série des Pixel a, Samsung les Galaxy A, et Apple les iPhone SE. La marque à la pomme croquée ne propose pas autant de variations que ses concurrents cela dit.

La dernière version de l'iPhone SE date de 2022. Il possède encore un bouton physique sur la tranche du bas, c'est dire si son design est vieillot. En Europe, il n'est plus possible de l'acheter chez Apple depuis l'obligation de passer au port USB-C, dont ce mobile est dépourvu. Depuis, celles et ceux qui voudraient bien s'acheter un iPhone sans investir un mois de salaire sont dans l'attente de l'iPhone SE 4. Elle va bientôt prendre fin.

Voici quand pourrait sortir l'iPhone SE 4 d'Apple

Selon des sources proches du dossier, Apple pourrait présenter l'iPhone SE 4 pas plus tard que la semaine du 10 février 2025. Le smartphone serait commercialisé peu de temps après, le même mois. De récentes photos et vidéos nous donnent une idée très précise du design de l'appareil. On s'attend donc à ce qu'il est des airs d'iPhone 14. En interne, la puce A18 lui assurera de bonnes performances, et permettra surtout de supporter Apple Intelligence.

L'écran, plus large, signera donc la fin du bouton physique rond, iconique des premiers iPhone. Apple ne devrait pas tenir d'événement pour le lancement de l'iPhone SE 4, préférant une simple annonce sur son site Internet. Reste une inconnue de taille : le prix. L'iPhone SE de 2022 a été lancé à 529 €. On peut raisonnablement s'attendre à un tarif similaire, même si une légère augmentation est à prévoir. Dans tous les cas, il ne devrait pas dépasser les 600 € pour conserver son positionnement de milieu de gamme.

Source : Bloomberg