L’iPhone pliable va coûter moins cher que prévu à Apple : pour une baisse de prix ou une hausse de ses marges ?

L'iPhone pliable va coûter moins cher à produire que les premières estimations, grâce à une baisse de tarif de la charnière, un des composants les plus importants. Apple a le choix d'en profiter pour soigner ses marges ou diminuer le tarif de l'appareil.

Après avoir lancé son premier iPhone Air cette année, Apple devrait sortir un iPhone pliable en 2026. Alors qu'on peut craindre un prix très élevé, l'analyste Ming-Chi Kuo, très réputé pour ses informations concernant les futurs produits de la marque, nous apprend qu'Apple a réussi à faire baisser les coûts de production de son prochain appareil.

“Le prix de vente moyen de la charnière devrait chuter à environ 70-80 dollars US lors de la production de masse, ce qui est nettement inférieur aux attentes du marché, qui étaient de 100-120 dollars US ou plus”, indique l'expert. Foxconn et Shin Zu Shing, deux fournisseurs taïwanais de composants électroniques, se sont associés pour fabriquer la charnière pliable de celui qu'on nomme iPhone Fold en attendant de connaître son appellation officielle.

Apple va-t-il choisir de baisser le prix de son iPhone Fold ?

Apple aurait commandé environ 65 % de ses besoins en charnière pour son iPhone pliable auprès de Foxconn et Shin Zu Shing. Le reste des 35 % viendrait d'Amphenol, qui se trouve aux États-Unis. La société chinoise Luxshare-ICT devrait aussi entrer dans la danse pour fournir cette pièce essentielle des smartphones pliables à Apple. Elle ne devrait pas être incluse dans la boucle pour le modèle de l'année prochaine, mais à partir de 2027. L'entrée de ce nouvel acteur sur le marché pourrait encore contribuer à faire diminuer les prix des charnières. La baisse du prix des charnières est “principalement due à l'optimisation de la conception de l'assemblage”, plutôt qu'à une forte baisse des coûts des composants.

“La forte réduction des prix de vente conseillés des charnières permet à Apple de réduire ses coûts et d'améliorer ses marges, ou de répercuter les économies sur ses prix pour accroître sa part de marché”, explique Ming-Chi Kuo. Cette économie de coût, qui n'était pas forcément attendue, peut donc permettre à Apple de gagner plus d'argent pour chaque iPhone Fold vendu, ou de baisser le tarif de son nouveau smartphone pour espérer séduire plus de consommateurs et frapper fort d'emblée sur un marché sur lequel Samsung a déjà pris ses aises depuis de longues années.