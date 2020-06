L’iPhone pliable ressemblerait plus au Surface Duo qu’au Galaxy Fold

Apple travaillerait sur un smartphone qui se plie. Ce terminal, qui n’est pas près de sortir, s’engouffrerait donc dans cette nouvelle tendance. Toutefois, il n’adopterait pas un écran pliable comme le Galaxy Fold, mais deux écrans comme le Surface Duo.

Un iPhone pliable ? C’est la folle rumeur de la semaine. Le 15 juin, le journaliste Jon Prosser, très habitué à faire fuiter les futurs produits d’Apple, a laissé entendre que la firme de Cupertino travaillerait sur un smartphone pliable. L’information est crédible, étant donné que tous les constructeurs du marché semblent s’engouffrer dans cette brèche depuis maintenant un an.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020