L’iPhone pliable arriverait l’année prochaine, avec un écran Samsung

Des informations sur la production et les caractéristiques techniques du premier iPhone pliable ont fuité. Ce smartphone tant attendu pourrait sortir dès 2026, avec une charnière conçue par Apple, mais un écran Samsung.

On parle depuis des années de la sortie potentielle d'un iPhone à écran pliable, et les informations qui nous parviennent à ce sujet deviennent de plus en plus concrètes. Le leaker Jukanlosreve, très actif dans la communauté des fuites sur les produits tech, a publié un rapport nous en apprenant plus sur cet appareil tant fantasmé.

Il évoque tout d'abord un lancement de cet iPhone pliable à l'automne 2026. Il pourrait donc être rendu disponible avec la série des iPhone 18, ou un peu plus tard en octobre avec les nouveaux iPad. Apple commercialiserait ensuite un autre appareil pliable en 2027, sans que l'on sache s'il s'agit d'un iPad ou d'un MacBook.

Un écran Samsung, mais une charnière maison ?

L'affichage interne serait composé de deux écrans de 6,1 pouces chacun. Attention, la source fait une erreur en affirmant que cela équivaut à un grand écran de plus de 12 pouces, cela serait bien trop grand pour ce form factor. L'épaisseur de l'appareil serait de 4,6 mm une fois ouvert et de 9,2 mm quand il est fermé. C'est plus fin que la plupart des smartphones du genre, mais pas autant que sur le Magic V3, référence en la matière. Il y a quelques semaines, le Wall Street Journal parlait aussi d'un iPhone pliant qui sortirait en 2026, mais au format à clapet, alors qu'il s'agit d'un format livre ici, comme le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, le Google Pixel 9 Pro Fold ou le OnePlus Open. Deux iPhone pliables seraient (ils en chantier ?

Pour le mobile qui nous intéresse dans cet article (au format Fold plutôt que Flip, donc), l'écran serait fourni en exclusivité par Samsung. Il disposerait de la technologie UTG, qui assure à la fois une certaine résistance du verre, et une finesse. Apple n'aurait pas encore décidé quel matériau choisir pour le cadre de l'appareil. Le titane, l'acier inoxydable et la fibre de carbone seraient des options envisagées. Le châssis serait quant à lui constitué d'aluminium.

En ce qui concerne la charnière, Apple aurait développé son propre composant. Il semble que la firme américaine ne soit pas satisfaite des solutions déjà disponibles sur le marché. Il a d'ailleurs souvent été dit qu'Apple ne souhaitait pas lancer d'iPhone pliable sur le marché tant que la technologie n'était pas mature, craignant des défauts du mécanisme de la charnière ou des traces de pliure.

Des concessions sur l'appareil photo avec l'absence de téléobjectif ?

L'autonomie du dispositif serait confiée à deux batteries logées dans un cache en acier inoxydable, pour une capacité totale aux alentours des 5 000 mAh. Cela peut sembler peu pour un tel appareil, mais Apple a toujours proposé des accumulateurs à plus faible capacité que la concurrence, compensant avec une consommation énergétique maitrisée, entre puce efficace et optimisations logicielles.

L'appareil photo pourrait être composé de seulement deux capteurs. Sont en tout cas mentionnés ici une optique grand-angle et une autre ultra grand-angle, mais pas de téléobjectif. Pour réduire les coûts, Apple serait donc tenté de faire des sacrifices sur la partie photo. La caméra frontale adopterait la technologie Meta Lens maison pour une finesse extrême. Il n'est pas précisé si un second capteur selfie est prévu lorsque le mobile est déplié.

Apple viserait une production située entre 8 et 10 millions d'unités pour 2026. Un chiffre qui peut paraître élevé pour un appareil prévu pour fin 2026, sur le segment encore niche des smartphones pliables. 20 millions d'exemplaires de ce nouveau modèle pourraient sortir d'usine en 2027, mais on imagine que ces chiffres peuvent évoluer en fonction du succès de la première fournée. La production serait confiée à Foxconn seulement dans un premier temps, le sous-traitant Luxshare venant prêter main forte à partir de 2027.

Le châssis, le cadre, la charnière et l'écran de cet iPhone pliable s'annoncent coûteux. On peut déjà anticiper un prix particulièrement salé pour ce modèle, surtout quand on connait les politiques tarifaires d'Apple. On ne se fait par contre pas trop de souci sur la qualité de la partie logicielle, la marque à la pomme a prouvé à maintes reprises son sérieux à ce sujet.