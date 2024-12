Un iPhone pliant à clapet, l’idée d’Apple pour relancer les ventes

Un iPhone pliant à clapet en 2026, puis un appareil hybride entre l'iPad et le MacBook en 2028, telle serait la feuille de route d'Apple pour ses premiers dispositifs pliants.

Alors que Samsung a lancé son premier smartphone pliant en 2019, on attend toujours une proposition d'Apple sur ce segment. D'après les informations du Wall Street Journal, la marque à la pomme viserait la commercialisation d'un tel appareil pour 2026. Ce rapport vient confirmer plusieurs fuites précédentes, qui évoquaient déjà une telle fenêtre de sortie.

Le média précise qu'Apple ne souhaite pas de smartphone pliant au format livre, comme le Galaxy Z Fold, mais un appareil à clapet, qui aurait un design se rapprochant d'un Galaxy Z Flip ou d'un Xiaomi Mix Flip. L'écran de ce dispositif serait au moins aussi grand que celui de l'iPhone 16 Pro Max, mais il serait bien plus compact que ce modèle une fois replié, pouvant être glissé dans une poche ou un sac plus facilement.

Un iPad ou un MacBook pliant ?

D'après The Wall Street Journal, Apple développe aussi un MacBook pliant d’environ 19 pouces. Celui-ci devrait même sortir avant l'iPhone pliant, mais des problématiques de conception ont retardé son lancement, qui n'est pas attendu avant l'horizon 2027 ou 2028. La firme américaine serait en difficulté quant à l'intégration d'une charnière solide et efficace ainsi que d'une technologie d'affiche souple. L'objectif de ce produit serait là encore d'accéder à un appareil plus simplement transportable, mais qui ne fait pas de concession sur la taille de l'écran.

Mais s'agira-t-il vraiment d'un MacBook ? Dans sa newsletter Power On, publiée par Bloomberg, Mark Gurman mentionne un “appareil pliable géant de type iPad”. Celui-ci “se déplierait pour atteindre la taille de deux iPad Pro côte à côte”, apprend-on, et Apple ambitionnerait une sortie en 2028. Il pourrait s'agir d'un troisième appareil pliant en préparation, mais sa description peut faire penser qu'il s'agit du même terminal dont parle The Wall Street Journal.

“On ne sait pas encore quel système d'exploitation sera utilisé, mais je suppose qu'il s'agira d'iPadOS ou d'une variante de celui-ci. Je ne pense pas qu'il s'agira d'un véritable hybride iPad-Mac, mais l'appareil comportera des éléments des deux. D'ici à 2028, iPadOS devrait être suffisamment avancé pour exécuter des applications macOS, mais la compatibilité avec des accessoires iPad comme l'Apple Pencil serait aussi logique”, estime Mark Gurman.

L'appareil pourrait donc plutôt être un iPad (OS et écran tactile), mais se transformer en laptop avec un clavier comme accessoire, et proposer une expérience de bureau grâce à un environnement logiciel qui se rapproche de celui des MacBook.

Source : The Wall Street Journal