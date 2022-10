L’iPhone 5c va devenir obsolète dès le mois de novembre 2022

L’iPhone 5c sera le prochain smartphone d’Apple à rejoindre la liste des produits obsolètes du fabricant. Pour rappel, il s’agissait d’un des iPhone les plus abordables d’Apple grâce à son design en plastique.

Après l’iPhone 6 plus tôt ce mois-ci et l’iPhone 6 Plus au début de l’année 2022, c’est bientôt au tour de l’iPhone 5c de rejoindre la liste des produits dits « obsolètes » d’Apple. En effet, le géant technologique de Cupertino a envoyé samedi un mémo aux fournisseurs de services autorisés pour les informer de cette décision. Outre l'iPhone 5c, Apple ajoutera également l'iPad mini de troisième génération avec Wi-Fi et TD-LTE à sa liste de produits obsolètes.

Pour rappel, l’iPhone 5C avait déjà été désigné comme « vintage » par Apple en octobre 2020, ce qui signifiait que la société et ses prestataires de services ne pouvaient fournir que certaines réparations pour le produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.

Apple abandonne définitivement son iPhone 5c

L'iPhone 5c était un iPhone emblématique sorti aux côtés de l'iPhone 5s en septembre 2013. Il s’agissait du premier iPhone en plastique, mais surtout à proposer différents coloris vifs dont le bleu, le vert, le rose, le jaune et le blanc. Son prix ainsi que son design coloré lui ont permis de connaître un succès retentissant. Depuis, Apple lui a donné un successeur, l’iPhone SE, qui se place sur le même segment.

D’ailleurs, Apple devrait dévoiler dès l’année prochaine un nouveau modèle d’iPhone SE, qui serait cette fois-ci inspiré de l’iPhone XR avec un écran de 6,1 pouces. Apple abandonnerait donc enfin son format 16:9 pour un écran avec une encoche. Il pourrait s’agir d’une bonne solution si vous cherchez à remplacer votre iPhone 5c obsolète.

« Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu'Apple a cessé de les distribuer à la vente depuis plus de 7 ans. Les produits Beats de marque Monster sont considérés comme obsolètes, quelle que soit la date à laquelle ils ont été achetés », indique Apple. Maintenant qu'il a été classé comme un produit obsolète, les fournisseurs de services ne pourront plus commander de pièces détachées pour ce produit, et donc le réparer. « Apple interrompt tout service matériel pour les produits obsolètes, à la seule exception des ordinateurs portables Mac qui peuvent bénéficier d'une période de réparation supplémentaire sur batterie uniquement ».