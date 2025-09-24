Voici le défaut de conception qui rend l’iPhone 17 Pro très sensible aux rayures

Depuis sa sortie, l’iPhone 17 est au centre d’une polémique grandissante. Les rayures apparaissent trop vite, notamment sur certains modèles très demandés. Un démontage complet apporte aujourd’hui des explications surprenantes.

Les nouveaux iPhone 17 font beaucoup parler d’eux depuis leur lancement. Dès leur arrivée en magasin, des utilisateurs ont signalé des défauts visibles, notamment sur l’appareil photo et sur la coque arrière. Deux coloris en particulier se sont rapidement retrouvés pointés du doigt, avec des rayures qui apparaissent presque immédiatement après la prise en main. La polémique a vite enflé sur les réseaux sociaux, au point d’être surnommée “Scratchgate”.

Le phénomène ne touche pas seulement l’iPhone 17 classique. Le modèle Pro, pourtant présenté comme plus solide, n’échappe pas non plus au problème. Le site iFixit, spécialiste du démontage et de l’analyse technique, a mené une expertise complète pour comprendre l’origine de ces marques persistantes. Leur étude montre que la cause ne se limite pas au choix des matériaux, mais qu’elle réside surtout dans les décisions de design adoptées par Apple.

La forme du bloc photo de l’iPhone 17 Pro provoque l’apparition rapide de rayures

Selon iFixit, l’iPhone 17 Pro utilise un cadre en aluminium forgé à chaud, recouvert d’une couche anodisée pour protéger et colorer la surface. Ce procédé repose sur une corrosion contrôlée du métal, qui crée une fine couche d’oxyde. Celle-ci est résistante sur les parties planes du smartphone, mais elle devient fragile au niveau des zones plus anguleuses. Le problème se concentre notamment autour du bloc photo, où les arêtes vives font éclater la couche protectrice.

L’étude explique que l’épaisseur de l’anodisation n’aurait rien changé. Si Apple l’avait renforcée, les fissures auraient été encore plus visibles, car le matériau aurait craqué plus brutalement. En revanche, un design plus arrondi aurait limité ces faiblesses. Sans protection externe, comme une coque, les rayures sont donc quasiment inévitables sur le plateau de la caméra. En parallèle, iFixit salue toutefois un progrès important : la batterie de l’iPhone 17 Pro est désormais fixée avec des vis, ce qui simplifie grandement son remplacement, même si les autres réparations restent complexes. Cela crée un contraste fort entre son design fragile à l’extérieur et une amélioration pratique en son intérieur.