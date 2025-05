L’iPhone 16e passe à prix fou : il est encore moins cher avec ce code mais il va falloir faire vite !

Sorti il y a moins de 3 mois, l’iPhone 16e est la version moins chère du flagship d’Apple. Grâce à cette offre Rakuten, le prix devient vraiment très attractif mais seulement aujourd’hui grâce au code RAKUTEN30. Vous pouvez vous offrir le dernier né de la marque à la pomme pour seulement 519€ au lieu de 719€. C'est une aubaine à ne pas manquer !

En sortant son iPhone 16e, Apple a voulu proposer une alternative moins chère mais en gardant un design premium et des performances de haut niveau. C’est réussi puisque son prix de vente à son lancement était 250 euros moins cher que l’iPhone 16.

Pour autant, affiché à 719 euros, l’iPhone 16e n’est toujours pas abordable pour tous les budgets. Heureusement, il est possible de se le procurer pour bien moins cher. Il suffit de vous rendre sur Rakuten et vous trouverez l’iPhone 16e pour seulement 549 €. Mais ce n’est pas fini puisque vous pouvez utiliser le code promo RAKUTEN30 pour voir son prix baisser de 30 € supplémentaires ! Il passe ainsi à seulement 519 € avec la livraison offerte. En revanche, il ne va pas falloir traîner car cette offre se termine ce soir !

En février dernier, Apple a enrichi sa gamme avec le lancement de l’iPhone 16e, un modèle pensé pour offrir un excellent compromis entre performances et prix plus attractif. Conçu pour répondre aux besoins du quotidien sans faire exploser le budget, ce smartphone combine design soigné, puissance et solidité.

Sous sa coque, on retrouve la puce A18, un processeur ultra rapide qui assure une expérience fluide tout en optimisant la consommation d’énergie. Grâce à cette efficacité, l’autonomie atteint jusqu’à 26 heures en lecture vidéo, de quoi tenir largement une journée (voire plus) sans recharge.

L’appareil est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, capable d’afficher une définition de 2532 x 1170 pixels. Avec une luminosité maximale de 1 200 nits, il reste parfaitement lisible, même en plein soleil.

Côté photo, Apple mise sur un nouveau capteur baptisé Fusion. Ce module unique de 48 mégapixels combine les avantages d’un grand-angle performant avec un zoom optique 2x de 12 MP. À l’avant, une caméra frontale de 12 MP prend en charge les selfies et appels vidéo avec une excellente précision.

Le châssis en aluminium et le verre Ceramic Shield offrent une protection renforcée contre les chocs et les rayures. De plus, l’iPhone 16e est certifié IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 16e.